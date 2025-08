Satou Sabally absente jusqu’à nouvel ordre

Phoenix n'a pas eu besoin de l'apport de Satou Sabally dimanche pour s'imposer sans forcer à Chicago, 83-67 après avoir compté jusqu'à 26 points d'avance. Quelques heures avant la rencontre, son coach Nate Tibbetts avait justifié son absence non pas pour une blessure mais pour une raison privée.

“C'est un sujet personnel. Elle est absente pour des raisons personnelles, et on la soutient dans ce moment, et on sera heureux de la récupérer quand elle sera prête”, a-t-il déclaré.

Face à Atlanta vendredi déjà, l'internationale allemande ne semblait pas dans son assiette. Avec seulement 12 minutes et 9 points, elle avait été laissée sur le banc durant l'intégralité de la deuxième mi-temps. A noter qu'elle était également moins bien depuis son retour d'une blessure à la cheville droite qui lui avait coûté deux semaines loin des terrains avec seulement 10.4 points par match sur ses cinq dernières sorties.

Pour sa première saison en Arizona, la poste 3-4 reste tout de même la meilleure scoreuse du Mercury (17.2 points, 6.7 rebonds et 2.4 passes décisives en moyenne sur 23 matchs). Son absence jusqu'à nouvel ordre va certainement peser sur la production de Phoenix, même si le collectif du Mercury est suffisamment bien huilé et étoffé pour compenser (sept joueuses à 7 points et plus en moyenne par match, comme on l'a encore vu cette à Chicago.