Le Mercury enfonce une équipe du Sky amoindrie

Encore un match très difficile pour Chicago qui a concédé son huitième revers de suite à l'occasion de la réception du Mercury. La donne s'annonçait déjà compliquée en l'absence du tandem Atkins-Reese, mais c'était sans compter sur la rigueur du Mercury, qui a progressivement pris le large à partir du deuxième quart-temps pour compter jusqu'à 26 points d'avance et s'imposer 83-67 sous l'impulsion du tandem Thomas-Cooper.

Chicago y aura cru un quart-temps, le temps de passer un 13-2 grâce à la paire Plum-Cardoso (19-10). Puis ce fut la douche froide, car le bras de fer s'est progressivement inversé avec notamment un 29-15 encaissé par le Sky dans le deuxième quart-temps.

Monique Akoa Makani pour lancer la révolte

Monique Akoa Makani (8 points, 5 passes décisives) s'est d'abord érigée en grande artisane d'un 15-4 avec quatre paniers avant de laisser Kahleah Cooper boucler la série d'un tir à 3-points (32-39). Puis, aux côtés d'un duo Sami Whitcomb – Kalani Brown également inspirée, Kahleah Cooper a pris complètement feu au retour des vestiaires pour alimenter un 20-4 (38-62) !

Autant dire que la fin de match a ensuite un peu perdu de son intérêt, côté Chicago du moins, puisque dans le camp d'en face, Kahleah Cooper a continué d'artiller, et que l'équipe s'est mobilisée pour permettre à Alyssa Thomas d'aller chercher un deuxième triple-double cette saison (10 points, 10 rebonds, 10 passes décisives) sur une ultime offrande à destination de… Kahleah Cooper à 3-points, pour sceller le plus gros écart du match (57-83).

Le 10-0 passé par Chicago pour finir le match ne change pas grand chose, et les coéquipières d'Angel Reese vont devoir trouver des solutions pour rivaliser avec les autres équipes d'abord, puis espérer renouer avec la victoire, alors que Washington et Atlanta vont se présenter en Illinois, demain et jeudi soir. Dans le même temps, Phoenix recevra Connecticut et Indiana.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.