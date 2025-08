Janelle Salaün et Iliana Rupert plus fortes que le Sky

Après sa victoire face aux Mystics ce jeudi, les Valkyries partaient en direction de Chicago pour affronter le Sky amputé d’Angel Reese et d’Ariel Atkins. Du côté de Golden State, l’infirmerie est toujours bien pleine puisque Tiffany Hayes est venue rejoindre Cecilia Zandalasini, Monique Billings et Kayla Thornton. Un effectif réduit qui a poussé Natalie Nakase à revoir son cinq majeur puisque Carla Leite (11 points) a été, une nouvelle fois, propulsée parmi les titulaires.

Justement, c’est la Française qui inscrit les cinq premiers points des Valkyries tandis que Janelle Salaün (16 points, 9 rebonds) décoche une flèche à longue distance pour créer un premier écart en faveur de la franchise californienne (8-2). Le Sky peut compter sur Kia Nurse pour revenir dans le match. L’arrière inscrit deux tirs à mi-distance puis délivre deux passes décisives pour permettre à Chicago de passer devant à la fin du premier quart-temps (15-14).

Dans le deuxième acte, Golden State reprend les commandes grâce à Iliana Rupert (14 points à 4/5 à 3-points), mais Chicago égalise juste avant la pause grâce à un lancer-franc réussi de Kamilla Cardoso (37-37). Au retour des vestiaires, le Sky prend sept points d’avance, mais les Valkyries reviennent encore dans la partie grâce à deux tirs à 3-points, le premier inscrit par Janelle Salaün et le second par Veronica Burton (54-52).

Janelle Salaün et Iliana Rupert prennent le pouvoir

Comme souvent cette saison, Golden State peut compter sur ses Françaises pour prendre les commandes du match. Ce fut le cas lors du duel face aux Wings le 25 juillet et ça l'a été, une nouvelle fois, lors de ce match contre le Sky. Iliana Rupert et Janelle Salaün passent un 8-0 pour prendre l’avantage et creuser l’écart (64-56).

Si Chicago revient à deux points par l’intermédiaire d’Elizabeth Williams, Iliana Rupert réussit un nouveau tir primé pour redonner deux possessions d’avance à Golden State (67-62). Ensuite, Janelle Salaün et Veronica Burton se chargent de sceller le sort du match pour permettre aux Valkyries de s’imposer 73 à 66 avec quatre joueuses à plus de 10 points.

“Ce match a montré notre capacité à élever notre niveau de jeu quand il nous manque des joueuses”, souligne Veronica Burton après la rencontre. “On se fait toutes confiance et on se bat. Faire ce qu’on vient de faire à l’extérieur et en ‘back-to-back', c’est vraiment impressionnant.”

Pour finir son « road trip », Golden State partira à Las Vegas ce dimanche tandis que le Sky recevra le Mercury.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.