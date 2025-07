Golden State perd Kayla Thornton pour la saison

Les Valkyries espéraient reprendre au complet cette nuit, avec la première attendue d'Iliana Rupert sous ses nouvelles couleurs, face à Dallas. Et si Golden State l'a emporté après une grosse deuxième mi-temps, la franchise de San Francisco a préalablement dû annoncer la fin de saison prématurée de Kayla Thornton (32 ans, 1m85).

Championne avec New York l'an dernier, l'ailière, également capable de jouer à l'intérieur, s'est blessée au genou droit cette semaine à l'entraînement, et son cas a été suffisamment grave pour qu'elle soit opérée dans la foulée. L'intervention s'est déroulée hier et les Valkyries ont pu annoncer son indisponibilité jusqu'à la fin de la saison.

C'est un gros coup dur pour Golden State tant Kayla Thornton était un pion essentiel du dispositif de Natalie Nakase et réalisait pour l'instant sa meilleure saison en carrière, en tant que meilleure scoreuse, rebondeuse et intercepteuse de l'équipe avec 14 points, 7 rebonds et 1.3 interception par match. Elle venait aussi de prendre part à son tout premier All-Star Game avec 15 points inscrits en 20 minutes au sein de la Team Clark.