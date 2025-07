Le Sky retrouve Angel Reese, mais continue de perdre

Après avoir manqué les quatre derniers matchs du Sky, Angel Reese était en tenue pour le déplacement de Chicago à Washington. Comme souvent cette saison du côté des Mystics, c’est le duo Shakira Austin – Kiki Iriafen qui domine à l’intérieur pour permettre à la franchise de la capitale de creuser un premier écart (12-6). Après Kiki Iriafen, c’est l’autre rookie de Washington qui s'illustre, à savoir Sonia Citron. En moins d’une minute, elle inscrit sept points dont un dernier lay-up après avoir remonté, seule, tout le terrain sur le buzzer du premier quart-temps (30-27).

Dans le deuxième acte, le tandem Iriafen – Citron brille encore puisqu’il est à l’origine de 11 des 25 points de Washington sur cette période et permet aux Mystics d’être devant au moment de rejoindre les vestiaires (55-47).

Après la pause, les deux rookies de Washington continuent de torturer la défense de Chicago, mais c’est Brittney Sykes et Emily Engstler qui donnent 15 points d’avance aux Mystics après sept lancers francs consécutifs, le plus gros écart du match (72-57). Néanmoins, le Sky finit ce troisième quart-temps sur un 8-0 conclu par un tir derrière l’arc de Rachel Banham (80-69).

Sonia Citron et Kiki Iriafen dans l'histoire des Mystics

Si les joueuses de Tyler Marsh reviennent à moins de dix points, ce sont Kiki Iriafen et Sonia Citron qui se chargent de plier le match. La première prend le meilleur sur Kamilla Cardoso tandis que la seconde inscrit un panier avec la faute sur Kia Nurse avant de décocher une flèche derrière l'arc.

Ainsi, les Mystics s’imposent 103 à 86 derrière les 28 points de Sonia Citron et les 22 points et 10 rebonds de Kiki Iriafen. Une prestation qui écrit l'histoire des Mystics puisque jamais deux rookies de Washington n'avaient inscrit plus de 20 points lors de la même rencontre.

« Je suis très heureuse pour Sonia » se réjouit Kiki Iriafen après la rencontre. « Nous avions besoin d’un match comme ça, surtout après une défaite. Elle et moi avons une belle alchimie et je veux l’aider à atteindre les 40 points un jour. »

Le Sky, de son côté, essuie une sixième défaite de suite, malgré les 22 points et 13 rebonds d’Angel Reese, son 11e double-double de suite. Les joueuses de Tyler Marsh auront l’occasion de retrouver le goût de la victoire ce samedi lors de la réception des Valkyries qui ont remporté leur duel face au Dream ce mardi.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.