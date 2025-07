Grâce à Cecilia Zandalasini, les Valkyries dominent le Dream dans les dernières secondes

Après la lourde défaite face au Sun dimanche dernier, les Valkyries se rendaient à Atlanta pour défier le Dream, toujours privé de Rhyne Howard, touchée au genou.

Rapidement, Golden State prend la tête de la partie grâce à un 11-0 dans le premier quart-temps au cours duquel Carla Leite s’illustre avec un tir à 3-points (15-9). Si le Dream recolle à une longueur, Cecilia Zandalasini réussit un tir derrière l’arc pour permettre aux Valkyries de rester en tête après le premier quart-temps (20-16).

Atlanta repasse devant grâce à un tir lointain de Maya Campbell qui boucle un 9-0 en faveur de la franchise géorgienne (38-35). Golden State réplique avec un panier de Janelle Salaün servie par Carla Leite puis Tiffany Hayes se charge d’égaliser juste avant la mi-temps (39-39).

Après la pause, c’est l’arrière des Valkyries qui remet Golden State devant. Si le Dream répond grâce à deux 3-points consécutifs de Jordin Canada, les joueuses de Natalie Nakase passent un 10-0 conclu par une ogive lointaine de Veronica Burton qui touche la planche avant de rentrer (60-50). Golden State prend même 13 points d’avance grâce à une pénétration réussie de Temi Fagbenle juste avant le début du quatrième quart-temps (69-56).

Cecilia Zandalasini, sauveuse des Valkyries

Dans le dernier acte, Jordin Canada mène la remontée au score du Dream. La joueuse d’Atlanta distribue quatre passes décisives pour ramener son équipe à un point puis elle inscrit un panier avec la faute pour remettre le Dream devant (75-73). Cecilia Zandalasini égalise aussitôt, mais alors qu’il reste un peu moins de trois minutes à jouer, les deux équipes n’arrivent plus à inscrire le moindre panier.

À 20 secondes du terme, l'Italienne chipe un ballon dans les mains de Haley Jones et Golden State prend un temps-mort. Sur la dernière possession des Valkyries, Cecilia Zandalasini s’élève devant Allisha Gray pour redonner l’avantage à l’équipe californienne. Brittney Griner ne parvient pas à égaliser et Golden State s’impose 77 à 75 grâce aux 18 points et 8 rebonds de Cecilia Zandalasini en sortie de banc.

« Cela montre juste notre résilience » souligne Natalie Nakase après la rencontre. « On a tourné la page de dimanche, on est restées soudées et on avait de l’énergie. Prendre un avion de la côte Ouest à la côte Est et jouer un match en début d’après-midi, cela ne nous a pas aidées parce que l’on met beaucoup d’intensité et nous n’avons pas réussi à le faire dimanche. Vous avez vu ce soir ce qu’on peut faire quand nous avons de l’énergie. »

Pour les Françaises de Golden State, seule Carla Leite a passé la barre des 10 points avec 12 unités tandis que Janelle Salaün en a inscrit six, à 3/8 au tir dont 0/4 de loin. De son côté, Iliana Rupert s’est contentée de prendre quatre rebonds et de distribuer deux passes décisives.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.