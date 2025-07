Le Sun se balade face aux Valkyries dans un match au fort accent français

Pour ce duel entre Valkyries et Sun, six Françaises étaient sur la feuille de match : Leila Lacan, Migna Touré et Bria Hartley pour le Sun tandis que côté Golden State, Natalie Nakase pouvait compter sur Carla Leite, Iliana Rupert et Janelle Salaün. Justement, la sœur de Tidjane se charge d'ouvrir le score grâce à une flèche à longue distance. Toutefois, c'est Bria Hartley qui est la plus en vue sur ce premier quart-temps puisque la Franco-Américaine se charge de donner 10 longueurs d'avance au Sun (19-9) en inscrivant 7 de ses 15 points lors de ce premier quart-temps. Si Iliana Rupert répond avec un tir de loin, ce n'est pas suffisant pour revenir au score.

C'est donc en étant menées 15 à 23 que les Valkyries entament le deuxième acte et c'est certainement durant le début de ce deuxième quart-temps que la blessure de Kayla Thornton a pris tout son sens puisque les joueuses de Natalie Nakase passent quasiment quatre minutes sans inscrire le moindre point. Une panne offensive dont profite le Sun pour s'envoler au score derrière cinq points de suite de Jacy Sheldon (32-15). Si les Valkyries sont réputées pour leur défense, celle-ci prend l'eau puisque Marina Mabrey inscrit un tir de loin dans les dernières secondes de la première mi-temps pour permettre à Connecticut de mener 49 à 33 au moment de rejoindre les vestiaires.

La meilleure prestation du Sun

Après la pause, Marina Mabrey décoche une nouvelle flèche à longue distance pour offrir 21 points d'avance au Sun, le plus gros écart du match, mais aussi la plus grosse avance du Sun sur une rencontre depuis le début de la saison (54-33). Connecticut commence cette deuxième période par un 9-0 tandis qu'Iliana Rupert et Kate Martin tentent d'éteindre l'incendie en ramenant Golden State à 20 points, mais Bria Hartley sanctionne à nouveau derrière l'arc pour calmer l'équipe californienne (61-38).

Jusqu'à la fin de la rencontre, le Sun continue de surfer sur son adresse insolente au tir (51% de réussite et 36% de loin) pour noyer toutes les tentatives de retour des Valkyries. Si Tina Charles finit le troisième quart-temps avec un nouveau tir de loin, Jacy Sheldon enfonce un peu plus le clou dans le dernier acte pour franchir la barre des 30 points d'écart (90-59).

Ainsi, c'est sans aucune difficulté que le Sun triomphe de Golden State (94-65) – son record de points cette saison – derrière les 24 points de Tina Charles à 8/11 au tir et les 15 unités de Bria Hartley à 4/8 de loin. Si Migna Touré a joué quatre minutes pour aucun point inscrit, Leïla Lacan a brillé en sortie de banc avec 8 points, mais surtout 6 des 14 interceptions du Sun.

Côté Valkyries, Iliana Rupert a été la meilleure marqueuse des Valkyries avec 13 points à 3/4 de loin tandis que Janelle Salaün finit avec 9 unités et que Carla Leite en a ajouté 5 malgré un 0/3 derrière l'arc.