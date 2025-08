Cameron Brink bloque la série de victoires du Fever

Toujours amputé de Caitlin Clark, le Fever se rendait à Los Angeles pour défier les Sparks et tenter d’enchaîner un sixième succès consécutif. Pour mettre toutes les chances de son côté, Indiana démarre la rencontre sur un 4 sur 4 aux tirs, mais les Sparks ne sont pas en reste et répondent à chaque panier du Fever grâce à un parfait 3/3 de loin en début de match (11-9). Si Azura Stevens rate le premier tir de la partie, Indiana continue sur sa belle lancée, ce qui permet à Natasha Howard d'égaliser (11-11).

Toutefois, ce premier quart-temps est marqué par un duel entre Kelsey Mitchell et Rickea Jackson (25 points, 5 rebonds). La première inscrit 10 points dans le premier acte tandis que la seconde en plante huit, mais c'est le Fever qui mène après 10 minutes de jeu (27-26)

Néanmoins, dans le deuxième quart-temps, la tendance s'inverse puisque propulsée par les trois contres de Cameron Brink en première mi-temps, Los Angeles parvient à reprendre l'avantage et même à atteindre les dix longueurs d'avance grâce à Kelsey Plum (46-36). Cette première mi-temps est interrompue à cause d'un nouveau lancer de sextoy qui est venu, cette fois-ci, percuter les pieds de Sophie Cunningham.

Fin de série pour le Fever

À la mi-temps, Los Angeles mène 54-43 et les joueuses de Lynne Roberts conservent cette avance durant le troisième quart-temps grâce à leur 47% de réussite à 3-points sur la rencontre, mais aussi la bonne défense de Cameron Brink qui réalise deux nouveaux contres dont un impressionnant à deux mains sur Damiris Dantas.

Le coup de grâce intervient dans le dernier acte puisque Julie Allemand (5 points, 8 rebonds, 7 passes) et Rickea Jackson décochent deux flèches à longue distance pour donner 22 points d'avance à Los Angeles. C'est le plus gros écart du match (90-68). Malgré un dernier sursaut d'orgueil en fin de match où Indiana revient à six points, le Fever finit par plier (100-91) face aux 25 points et 11 passes de Kelsey Plum.

Si Kelsey Mitchell a réalisé un très grand match avec 34 points et 6 passes, Indiana n'enchaînera pas un sixième consécutif, mais aura l'occasion de retrouver le goût de la victoire, ce jeudi face au Mercury.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.