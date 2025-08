Encore un match des Valkyries perturbé par un sextoy envoyé sur le parquet

Mardi soir, dans la dernière minute de la rencontre entre le Dream et les Valkyries, et alors que le score est à 75 partout, un spectateur a décidé d'envoyer un sextoy de couleur verte sur le parquet. La sécurité est intervenue pour retirer l'objet, devant des joueuses étonnées devant cette situation inédite. Cela aurait pu en faire rire certains, mais pas les actrices.

« Déjà, pour commencer, c'est très dangereux », se lamentait alors Cecilia Zandalasini, joueuse des Valkyries. « Ensuite, on a vu ce que c'était et on a commencé à rigoler. Je n'avais jamais rien vu de semblable. »

Sauf que cette anecdote ne fut pas un simple acte isolé. En effet, ce vendredi soir, les Valkyries affrontaient le Sky, à Chicago. Et là encore, le même objet a été lancé sous un panier pendant le troisième quart-temps.

« C'est très irrespectueux », commente Elizabeth Williams du Sky. « Je ne comprends vraiment pas l’intérêt de ça. C'est très immature. Celui qui fait ça a besoin de grandir. »

De son côté, sur ses réseaux sociaux, la joueuse du Liberty Isabelle Harrison a, elle aussi, poussé un coup de gueule. « Il y a quelqu'un ? La sécurité de la salle ? Il faut faire mieux. Ce n'est pas drôle, ça ne l'a jamais été. Jeter quoi que ce soit sur le parquet est tellement dangereux. »