Les Aces enchaînent une 9e victoire de suite !

Les Aces poursuivent leur irrésistible série. Jeudi soir, la franchise du Nevada a surclassé le Mercury (83-61), pour signer ainsi une neuvième victoire consécutive. Même si sa série de matches à 30 points et plus s'est arrêtée, A’ja Wilson a une nouvelle fois brillé avec 19 points et 13 rebonds, enregistrant son 18e double-double de la saison. A ses côtés, Dana Evans a apporté 17 points, tandis que Jackie Young, Chelsea Gray et NaLyssa Smith ont chacune inscrit 12 unités.

Dominatrices, les Aces (23-14) n’ont plus perdu depuis le 2 août et une lourde déconvenue face aux Lynx (58-111). Elles ont ainsi remporté 11 de leurs 12 derniers matchs et restent invaincues à domicile depuis sept rencontres.

En face, Phoenix (21-14) a vécu une soirée cauchemardesque en signant ses pires statistiques offensives de la saison : seulement 61 points inscrits et 31 % de réussite au tir. Alyssa Thomas (17 points, 11 rebonds, 6 passes) et Satou Sabally (15 points) ont été les seules à surnager.

Le match a rapidement basculé : un tir primé de Kierstan Bell a donné l’avantage définitif à Las Vegas dès le premier quart-temps, déclenchant un 7-0. Les Aces menaient déjà de 14 points à la pause (43-29) et n’ont plus jamais été inquiétées.

Avec cette victoire, les filles de Becky Hammon (23v-14) grimpent à la 3e place du classement et sont sur les talons du Dream (23v-14d).

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.