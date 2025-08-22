Matchs
NBA hier
Matchs
hier
Pariez en ligne avec Unibet
  • 100€ offertsLa suite →

Les Aces enchaînent une 9e victoire de suite !

Publié le 22/08/2025 à 7:42 Twitter Facebook

Invaincues depuis trois semaines, les Aces écrasent le Mercury et enchaînent une neuvième victoire de rang, la 7e à domicile.

aces a'ja wilson

Les Aces poursuivent leur irrésistible série. Jeudi soir, la franchise du Nevada a surclassé le Mercury (83-61), pour signer ainsi une neuvième victoire consécutive. Même si sa série de matches à 30 points et plus s'est arrêtée, A’ja Wilson a une nouvelle fois brillé avec 19 points et 13 rebonds, enregistrant son 18e double-double de la saison. A ses côtés, Dana Evans a apporté 17 points, tandis que Jackie Young, Chelsea Gray et NaLyssa Smith ont chacune inscrit 12 unités.

Dominatrices, les Aces (23-14) n’ont plus perdu depuis le 2 août et une lourde déconvenue face aux Lynx (58-111). Elles ont ainsi remporté 11 de leurs 12 derniers matchs et restent invaincues à domicile depuis sept rencontres.

En face, Phoenix (21-14) a vécu une soirée cauchemardesque en signant ses pires statistiques offensives de la saison : seulement 61 points inscrits et 31 % de réussite au tir. Alyssa Thomas (17 points, 11 rebonds, 6 passes) et Satou Sabally (15 points) ont été les seules à surnager.

Le match a rapidement basculé : un tir primé de Kierstan Bell a donné l’avantage définitif à Las Vegas dès le premier quart-temps, déclenchant un 7-0. Les Aces menaient déjà de 14 points à la pause (43-29) et n’ont plus jamais été inquiétées.

Avec cette victoire, les filles de Becky Hammon (23v-14) grimpent à la 3e place du classement et sont sur les talons du Dream (23v-14d).

/ Tirs Rebonds
Joueuses Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
N. Smith Las Vegas 23 14 .622 6 W9 nalyssa-smith 23
K. Bell Phoenix 21 14 .600 7 L1 kierstan-bell 21
A. Wilson Golden State 18 17 .514 10 L2 a'ja-wilson 18
C. Gray Seattle 18 18 .500 10.5 W1 chelsea-gray 18
/ Tirs Rebonds
Joueuses Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
A. Thomas 23 5/8 0/1 2/2 1 4 5 2 1 0 0 0 +1 12 16
N. Mack 22 2/6 2/6 0/0 0 1 1 3 1 1 0 1 +17 6 8
S. Sabally 30 7/16 0/1 5/6 3 10 13 1 1 1 1 1 +8 19 24
K. Copper 33 6/9 0/2 0/0 0 3 3 4 1 2 1 0 +15 12 17
M. Akoa Makani 27 5/15 2/5 0/0 1 4 5 5 1 1 2 2 +10 12 13
D. Bonner 7 0/0 0/0 0/0 0 3 3 0 1 0 0 0 +10 0 3
K. Westbeld 3 0/2 0/1 0/0 0 2 2 0 0 0 0 0 +3 0 0
K. Brown 26 2/8 1/5 0/0 1 2 3 3 2 2 0 0 +19 5 7
S. Whitcomb 19 7/9 1/1 2/2 0 1 1 0 1 1 0 0 +22 17 17
K. Laksa 10 0/0 0/0 0/0 0 1 1 0 0 1 0 0 +5 0 2
K. Williams 34/73 6/22 9/10 6 31 37 18 9 9 4 4 83 107

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

Suivez toute l'actualité NBA sur la chaîne WhatsApp de Basket USA

Suivez nous également sur Google Actualités

Par la rédaction
Tags →
Le fil info en direct
Commentaires
Forum (et HS)  |   +  |   Règles et contenus illicites  |  
Afficher les commentaires

Toute l’info NBA en continu

Afficher les actus NBA suivantes