A’ja Wilson enchaîne un troisième match à plus de 30 points

Duel à distance en cette fin de nuit de WNBA puisque les Aces avaient l'occasion de prendre la quatrième place du Mercury en cas de victoire face au Dream et de défaite de Phoenix à Golden State. Comme l'équipe de l'Arizona s'est imposée à San Francisco, Las Vegas avait un autre objectif : conserver cette invincibilité qui dure depuis sept matches.

Pour débuter la rencontre, les deux équipes s'échangent les tirs à 3-points, mais c'est sur une pénétration que Nia Coffey permet au Dream de mener 19 à 18 après dix minutes de jeu. Le deuxième acte se joue dans la continuité du premier. Allisha Gray (16 points, 6 rebonds) répond à un tir à 3-points de Dana Evans avec une flèche longue distance. A'ja Wilson (32 points, 12 rebonds) commence à se montrer comme lorsque la MVP en titre plante à mi-distance pour répondre à un tir derrière l'arc de Naz Hillmon.

Ensuite, c'est dans la raquette qu'A'ja Wilson et Jackie Young parviennent à ramener Las Vegas à égalité (35-35). À une minute de la mi-temps, Rhyne Howard (19 points, 6 passes) ajoute un nouveau tir lointain en la faveur d'Atlanta, mais A'ja Wilson décide de répondre à son tour derrière l'arc. Chelsea Gray sert ensuite Jackie Young et Las Vegas rejoint les vestiaires avec un avantage minimal : 41-40.

Cette courte avance des Aces ne tient que pendant quatre minutes puisque Rhyne Howard marque à 2-points avant d'être victime d'une faute de Jewell Loyd et de réussir ses deux lancers-francs pour remettre le Dream devant. Dans la foulée, la numéro 10 d'Atlanta prend un tir à 3-points sur la tête d'A'ja Wilson qui fait mouche (53-48).

Gros duel Brittney Griner – A'ja Wilson

Les Aces remontent au score, une nouvelle fois, grâce à leur intérieure qui comble l'écart à coups de lancers-francs avant que Chelsea Gray ne redonne l'avantage à Las Vegas avec un panier et une faute de Maya Caldwell (57-56). Néanmoins, Rhyne Howard et Brittney Griner (16 points, 8 rebonds) permettent au Dream de mener 61 à 57 avant le début du dernier acte.

Atlanta s'appuie sur sa quintuple All-Star pour alourdir l'écart. Alors que le Dream avait pris dix longueurs d'avance, les Aces vont tuer le match avec un 13-0 conclu par un tir de loin de Jewell Loyd, servie par A'ja Wilson (70-67).

À une minute du terme, la double championne WNBA prend le meilleur sur Brittney Griner pour inscrire les deux derniers points de la partie. Las Vegas s'impose 74 à 72 et enchaîne un huitième succès de rang avant d'aller défier le Mercury ce mercredi. En cas de victoire, les joueuses de Becky Hammon prendraient la quatrième place au classement, synonyme d'avantage du terrain en playoffs.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.