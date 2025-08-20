Amoindries, les Valkyries de Carla Leite craquent face au Mercury

Le Mercury se rendait à San Francisco pour défier une équipe de Golden State amoindrie qui n'avait que huit joueuses disponibles au coup d'envoi. Cecilia Zandalasini, Tiffany Hayes et Iliana Rupert sont allées rejoindre une infirmerie déjà bien remplie composée de Monique Billings et Kayla Thornton.

Assez logiquement, le Mercury domine une grande partie de ce premier quart-temps, mais les Valkyries peuvent compter sur leur adresse à 3-points pour revenir au score. Golden State réussit ainsi six de ses 10 premières tentatives de loin pour mener 31 à 28 après 10 minutes de jeu.

Pour débuter le deuxième acte, les joueuses de Natalie Nakase continuent d'avoir la main chaude puisque Carla Leite (15 points, 4 interceptions) ajoute un nouveau tir primé. La Française s'illustre encore juste avant la mi-temps avec un tir de loin puis elle dépasse Satou Sabally pour inscrire un “lay-up”. Dans la foulée, Veronica Burton (24 points, 14 passes) est victime d'une faute d'Alyssa Thomas sur un tir à 3-points alors que le buzzer de la première mi-temps retentit. Sur la ligne, l'arrière ne tremble pas et offre 12 points d'avance aux Valkyries au moment de rejoindre les vestiaires (59-47). Veronica Burton boucle ainsi sa première mi-temps avec 18 points et 7 passes à son compteur.

Les Valkyries en manque d'adresse

Si Golden State a marché sur l'eau pendant les vingt premières minutes, la tendance s'inverse après la pause. L'équipe locale connaît un trou d'air de trois minutes dont profite le Mercury pour revenir au score avant que Kate Martin (14 points, à 5/19 au tir et 4/16 de loin) ne redonne un peu d'air à son équipe à 3-points (62-51). Néanmoins, Golden State continue de manquer d'adresse sur ce troisième acte et voit Phoenix revenir à cinq points avant le début du dernier quart-temps (73-68).

Si Janelle Salaün (13 points, 6 rebonds) répond à un tir de loin de DeWanna Bonner, Satou Sabally inscrit deux paniers de suite pour donner l'avantage à Phoenix, ce qui n'était plus arrivé depuis le premier quart-temps (78-77). Alyssa Thomas se charge de donner deux possessions d'avance à son équipe. Si Carla Leite et Veronica Burton parviennent à ramener Golden State à une longueur, Phoenix trouve à chaque fois les ressources pour maintenir son avance à l'image de cet “alley-oop” entre DeWanna Bonner et Natasha Mack. La Française Monique Akoa Makani (6 points, 3 passes) alourdit la mise derrière l'arc (91-84).

Alors qu'il y a six points d'écart, Kate Martin rate un tir de loin, mais Carla Leite réalise sa quatrième interception de la soirée en allant chiper la balle dans les mains d'Alyssa Thomas. La meneuse délivre ensuite une passe à cette même Kate Martin qui se retrouve, une nouvelle fois, ouverte derrière l'arc, mais elle manque encore sa cible.

De l'autre côté du terrain, Satou Sabally (17 points, 6 passes) prend le meilleur sur Temi Fagbenle pour sceller définitivement le sort de ce match. Le Mercury finit par s'imposer 98-91 pour conserver sa quatrième place au classement.

Prochain rendez-vous pour les joueuses de Nate Tibbetts ce jeudi avec un duel face aux Aces avec la 4e place en jeu, synonyme d'avantage du terrain au premier tour des playoffs.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.