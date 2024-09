A’ja Wilson élue MVP 2024 de la WNBA à l’unanimité !

Meilleure marqueuse, rebondeuse et contreuse de la saison, A’ja Wilson avait déjà la main sur le trophée de MVP. La question, c’était de savoir si elle allait le remporter à l’unanimité des votants…

Et la réponse est oui, puisqu’elle décroche 67 « première place » chez les 67 votants. De quoi finir avec le maximum de 670 points, loin devant Napheesa Collier (467 points, Minnesota Lynx), Breanna Stewart (295 points, New York Liberty), Caitlin Clark (130 points, Indiana Fever) et Alyssa Thomas (83 points, Connecticut Sun).

L’intérieure est la première MVP unanime depuis Cynthia Cooper, lors de la saison WNBA inaugurale, en 1997…

En quête d’un troisième titre consécutif

C’est également le troisième titre de MVP pour A’ja Wilson, déjà meilleure joueuse de WNBA en 2020 et 2022. Elle est ainsi la quatrième joueuse de l’histoire de la WNBA à remporter trois titres de MVP, rejoignant Sheryl Swoopes (2000, 2002 et 2005), Lisa Leslie (2001, 2004 et 2006) et Lauren Jackson (2003, 2007 et 2010).

A’ja Wilson boucle ainsi sa 7e campagne WNBA avec 26.9 points (52% de réussite au tir), 11.9 rebonds, 2.6 contres et 1.8 interception en 34.4 minutes de moyenne sur 38 matchs. C’est la meilleure moyenne de points de la saison (et de l’histoire !), la meilleure moyenne de contres, la deuxième meilleure moyenne de rebonds, la cinquième meilleure moyenne d’interceptions, le septième meilleur pourcentage de réussite au tir…

Déjà MVP des Jeux olympiques 2024 de Paris, suite à la victoire de Team USA, la joueuse des Aces va désormais tenter de remporter un troisième titre consécutif avec son équipe. Et ça commence avec un premier tour face au Storm de Gabby Williams, avec un Game 1 qui se jouera dans le Nevada, la nuit prochaine (04h00).