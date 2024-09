A’ja Wilson, première joueuse WNBA à inscrire 1 000 points sur une saison !

A’ja Wilson s’était déjà emparée du record de points inscrits sur une saison WNBA. Et l’intérieure de Las Vegas a profité de la rencontre face au Connecticut Sun pour passer le cap des 1 000 points inscrits sur une campagne !

Une barre symbolique que la meilleure joueuse du monde a atteinte à l’entrée des deux dernières minutes du match, alors que le public de la Michelob Ultra Arena de Las Vegas trépignait d’impatience…

La force des petites choses

A’ja Wilson a alors déclenché à mi-distance, dans son jardin, pour faire exploser la salle et le banc des Aces.

« J’essaie vraiment de mettre l’accent sur les petites choses », explique-t-elle sur la façon dont elle continue de progresser, à 28 ans, après deux titres de MVP de la ligue, et deux titres de championne. « Tout le monde peut venir et dire : ‘Oh, je veux gagner un titre’. Mais quelles sont les petites choses que vous allez faire pour y arriver ? C’est ce que je veux faire de mieux. Je dois vraiment mettre en avant mon travail à l’intersaison et ma préparation. Je prends le temps de m’éloigner du basket, qu’il me manque. Ainsi, lorsque j’y joue, je ne le considère pas comme acquis. Mon écran de veille dit : ‘Repose-toi à la fin, pas au milieu’, et c’est ce que je me dis tous les jours. »

Certes, l’augmentation du nombre de matchs dans les saisons WNBA a aidé A’ja Wilson à atteindre cette barre symbolique des 1 000 points, mais l’intérieure des Las Vegas Aces a tout de même aussi validé le record de points inscrits en moyenne sur une saison. Même si elle joue les deux derniers matchs sans y inscrire le moindre point…

Record de points, de contres… et de rebonds ?

Avec 27.0 points de moyenne cette saison, à 52% de réussite, elle devance Diana Taurasi, qui avait compilé 25.3 points de moyenne en 2006. À noter d’ailleurs qu’elle tourne également à 12.0 rebonds, 2.6 contres et 2.3 passes de moyenne cette saison, et qu’elle est, outre les points, la joueuse qui compte le plus de contres cette saison. Mais aussi qu’elle n’est plus qu’à deux rebonds d’Angel Reese pour ce qui est des rebonds !

Comme cette dernière est blessée, A’ja Wilson devrait donc finir la saison avec le plus grand nombre de points, de rebonds et de contres parmi les joueuses. Ce qui n’a jamais été fait dans l’histoire de la ligue.

« Ce n’est pas facile d’être A’ja Wilson tous les jours. Ce n’est pas facile. Il y a beaucoup d’attentes », a expliqué sa coach, Becky Hammon, après la troisième victoire consécutive de son équipe (84-71). « La ville a de la chance de pouvoir la voir grandir. Elle est devenue non seulement une joueuse incroyable, mais aussi une personne qui rend service à sa communauté, qui se préoccupe des gens avec qui elle joue et avec qui elle interagit. »

De quoi sans doute valider son troisième titre de MVP, même si son équipe n’est que 4e du classement (25-13).

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.