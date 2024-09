Le record de scoring sur une saison WNBA pour A’ja Wilson !

C’était attendu, et A’ja Wilson a décroché le record de points inscrits sur une saison WNBA face au Indiana Fever !

Après son match manqué face au New York Liberty pour soigner sa cheville, son premier depuis 2019, l’intérieure a repris où elle s’était arrêtée, avec 27 points (11/28 au tir), 12 rebonds et 3 contres. C’est en fin de première mi-temps qu’elle a inscrit le panier qui lui a permis de dépasser les 939 points inscrits par Jewell Loyd l’an passé.

Un hommage à ses coéquipières

« C’est super parce que, maintenant, les gens vont pouvoir arrêter d’en parler » a-t-elle commenté après la rencontre. « J’avais l’impression que ça traînait, encore et encore, donc je suis contente qu’on l’ait fait. »

Car A’ja Wilson ne considère pas ce record, certes aidé par l’augmentation du nombre de matchs disputés lors des campagnes WNBA, comme un accomplissement individuel.

« Je ne veux pas paraître cliché en disant cela, mais je n’arriverais à rien si je n’avais pas toutes mes coéquipières. Et je suis tellement reconnaissante de pouvoir jouer avec des femmes aussi altruistes. Elles se donnent à fond chaque jour, elles sont à l’état pur, et c’est ce que j’apprécie le plus », a-t-elle ajouté, au bord des larmes. « Mes coéquipières sont les battements de mon cœur, elles me font avancer. »

La meilleure joueuse du monde

Face au Indiana Fever de Caitlin Clark (16 points à 6/22), c’est pourtant encore A’ja Wilson qui a semblé faire avancer son équipe. Après un 7-0 adverse pour débuter, c’est ainsi elle qui a ramené son équipe à mi-distance.

Avant que l’apport du banc, et notamment du duo Alysha Clark – Tiffany Hayes (26 points en cumulé à 7/10 de loin) ne permettent aux doubles championnes en titre de prendre le contrôle du match (86-75).

En grande forme ces derniers temps, Indiana n’a toutefois pas lâché mais, derrière leur « franchise player », les Las Vegas Aces n’ont jamais vraiment tremblé…

« Un jour, elle ne sera plus là. Elle prendra sa retraite, vivra sa vie et les gens s’émerveilleront de ce qu’elle a pu faire. Et je leur dis de s’émerveiller dès maintenant. C’est vraiment impressionnant. Et ce qu’elle fait de manière constante, depuis le premier jour de cette saison, il n’y a aucun doute sur l’identité de la meilleure joueuse du monde » pouvait ainsi conclure Caitlin Clark après la rencontre.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.