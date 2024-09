A’ja Wilson manque son premier match WNBA depuis 2019

Alors qu’elles restaient sur quatre succès consécutifs, les Las Vegas Aces ont dû se présenter face au New York Liberty sans leur superstar, et grande favorite pour le trophée de MVP de la saison, A’ja Wilson.

Touchée à la cheville lors du match précédent, l’intérieure a ainsi raté son premier match en WNBA… depuis 2019 !

« Ce n’est jamais un bon moment pour que ça arrive, mais elle a quelques jours pour soigner cette cheville et profiter d’un peu de repos » explique ainsi sa coach, Becky Hammon, en conférence de presse.

Les doubles championnes en titre rejouent ainsi mercredi, face au Indiana Fever de Caitlin Clark, et A’ja Wilson a donc quelques jours devant elle pour récupérer. Sans leur star, les Aces se sont inclinées (75-71) sur le parquet du Liberty, leader de la WNBA cette saison. Mais Kelsey Plum (25 points, 6 passes) et ses coéquipières ont donné des sueurs froides à Breanna Stewart (21 points, 11 rebonds), Sabrina Ionescu et compagnie, effaçant un déficit de 20 points pour prendre l’avantage dans le « money-time ». Sans parvenir toutefois à conclure.

La fin d’une série de 172 matchs consécutifs

Une défaite plutôt « encourageante » donc pour Las Vegas, toujours quatrième (22 victoires – 13 défaites) de cette saison WNBA compliquée pour le club du Nevada, et qui compte bien très vite retrouver sa leader.

« Elle est très compétitive. Elle adore la compétition et elle prend vraiment soin de son corps », conclut Becky Hammon, très rassurante sur la santé de sa joueuse. « Elle prend toutes les décisions en dehors du terrain que vous ne voyez jamais ou dont vous n’entendez jamais parler pour se mettre dans la meilleure position possible afin de donner le meilleur d’elle-même tous les soirs. C’est vraiment une professionnelle… et elle est coriace. Elle joue malgré la fatigue. Malgré les douleurs, ce qui n’est pas donné à tout le monde ».

Pour A’ja Wilson, cette absence « par précaution » marque en tout cas la fin d’une impressionnante série de 172 matchs consécutifs en WNBA, la plus longue parmi les joueuses en activité dans la ligue féminine.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.