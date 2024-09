Les Las Vegas Aces enchaînent avec un hold-up face au Connecticut Sun

Et de quatre pour Las Vegas ! A’ja Wilson et ses coéquipières se sont ainsi imposées (72-67) chez le Connecticut Sun, après avoir été menées quasiment tout le match, et notamment de 15 points en deuxième quart-temps…

Limitées à 9 points en deuxième quart-temps, les doubles championnes en titre ont ainsi longtemps subi l’impact de Brionna Jones, avant que le trio A’ja Wilson – Kesley Plum – Chelsea Gray ne relance Las Vegas au retour des vestiaires. Insuffisant toutefois pour mettre la main sur la rencontre, le Sun restant en tête.

Ce n’est que dans les deux dernières minutes que A’ja Wilson réussissait enfin à faire passer son équipe en tête, d’abord aux lancers-francs puis sur un shoot en tête de raquette !

Chelsea Gray portait l’estocade à 3-points et Las Vegas poursuivait sa série, pour consolider sa quatrième place au classement (22 victoires – 12 défaites) alors que le Connecticut Sun (24 victoires – 10 défaites), auteur d’un début de saison tonitruant, glisse de son côté à la troisième place après cette deuxième défaite consécutive.

A’ja Wilson se rapproche du record de points sur une saison

« Ça n’a pas bien commencé du tout » admettait Kelsey Plum, qui a compilé 27 points. « Mais cette année, peu de choses sont allées dans notre sens, donc c’est cool que ça se termine ainsi, surtout en fin de match. C’est vraiment dur… Les gens ne comprennent pas à quel point c’est dur, donc je suis surtout fière qu’on continue de se battre. »

Surtout avec une Jackie Young (2 points à 1/6 au tir) à côté de ses pompes durant cette rencontre. Mais en face, Alyssa Thomas n’était pas non plus dans un grand soir, avec certes toujours son activité générale (7 points, 10 rebonds, 8 passes) mais également 8 des 18 pertes de balle de son équipe.

Avec ses 20 points inscrits à Connecticut, A’ja Wilson compile de son côté désormais 929 points cette saison, à 10 petits points du record établi par Jewell Loyd (939 points) la saison dernière avec le Seattle Storm.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.