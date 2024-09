Caitlin Clark en mode « marathonienne »

Huit victoires pour deux défaites. C’est le bilan du Fever depuis la reprise après les JO 2024, et cette nuit, les coéquipières de Caitlin Clark ont signé leur plus beau comeback de la saison. Menées de 16 points face au Dream, elles sont parvenues à arracher la victoire après prolongation (104-100) avec 26 points, 12 passes et 5 rebonds de Caitlin Clark, mais aussi 30 points, 13 rebonds et 5 passes d’Aliyah Boston. La Rookie Of The Year 2023 établit son record de points en carrière, et devient la première joueuse de l’histoire du Fever à signer un match avec au moins 30 points, 10 rebonds et 5 passes.

« C’est impressionnant de voir que nous étions encore dans le match à la mi-temps », a apprécié Caitlin Clark. « On avait l’impression d’être dans le coup alors que nous avions vraiment joué une mi-temps pourrie. Je suis fière de notre groupe. Et puis [Aliyah Boston] a été incroyable ».

>> Classement WNBA

Même si Clark regrettait d’avoir perdu 9 ballons, la rookie du Fever a réalisé un petit exploit cette nuit. Elle a joué la totalité du match, soit 45 minutes, et ce n’était plus arrivé pour une rookie depuis… 1999 !

Pour les amateurs de stats, elle est aussi devenue cette nuit la première joueuse à afficher des moyennes d’au moins 25 points et 10 passes sur une période de cinq matches. Cette nuit, elle a signé son cinquième match de la saison avec au moins 25 points et 10 passes, et elle égale déjà le record de Sabrina Ionescu établi en 2020. Autre record WNBA : c’est son 10e match de suite avec au moins trois paniers à 3-points.

Avec 19 victoires pour 17 défaites, le Fever n’a pas baissé de pied après avoir validé son ticket pour les playoffs, et on en saura davantage sur le potentiel de l’équipe cette semaine puisque Caitlin Clark et ses partenaires reçoivent deux fois les Aces, les doubles championnes en titre.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.