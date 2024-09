Le Fever de Caitlin Clark retrouve enfin les playoffs !

Depuis cette nuit, on connaît 7 des 8 équipes qualifiées pour les playoffs en WNBA, puisque le Mercury et le Fever ont décroché leur billet pour le premier tour.

Pour Phoenix, c’est en s’imposant face au Dream (74-66), tandis que les coéquipières de Caitlin Clark ont simplement profité des défaites du Dream justement, mais aussi du Sky face aux Aces.

Avec un bilan positif (17v-16d), le Fever est donc assuré de terminer dans le Top 8, et la franchise d’Indianapolis va retrouver les playoffs pour la première fois depuis 2016 !

C’est la plus longue série sans playoffs de l’histoire. Au passage, Caitlin Clark et ses partenaires sont la 2e équipe de l’histoire à atteindre les playoffs après avoir débuté la saison par une victoire en neuf matches.

>>> Classement WNBA

Actuellement sixième, le Fever n’avait gagné que 5 matches en 2022, puis 13 en 2023. La prise de pouvoir de Christie Sides, et les arrivées successives d’Aliyah Boston et de Caitlin Clark, comme numéro 1 de la Draft, ont remis la franchise dans le droit chemin. Il faut rappeler aussi que l’équipe s’appuie sur deux anciennes numéros 2 de la Draft avec Kelsey Mitchell (2018) et NaLyssa Smith (2022).

Moins médiatisée que le duo Boston-Clark, Kelsey Mitchell est toutefois la meilleure marqueuse de l’équipe avec 19 points par match, suivie par Caitlin Clark (18.7 points par match) et Aliyah Boston (13.4 points par match). Cette dernière, Rookie Of The Year 2023, est la meilleure rebondeuse avec 9.0 rebonds par match.