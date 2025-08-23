Jessica Shepard signe le triple-double le plus rapide de l’histoire de la WNBA

En moins de 22 minutes, Jessica Shepard a marqué l’histoire de la WNBA vendredi soir. L’intérieure du Minnesota Lynx a réalisé le triple-double le plus rapide jamais enregistré dans la ligue, permettant à son équipe de s’imposer 95-90 face au Fever.

Shepard a terminé la rencontre avec 22 points, 11 rebonds et 11 passes décisives, le tout avec un impressionnant 10/11 au tir, et sans la moindre perte de balle. Elle a complété son triple-double en seulement 21 minutes et 57 secondes, battant le précédent record de Skylar Diggins, établi en 2014 avec 22 minutes et 51 secondes. Par ailleurs, Shepard n'est que la 2e joueuse après Moriah Jefferson à signer un triple-double dans l’histoire de la franchise.

« Elle nous a tout donné », s'enflamme Kayla McBride (27 points). « Vous savez, c'est sympa de faire un triple-double mais je ne sais même pas si elle avait conscience de ce qu’elle faisait, parce qu’elle jouait juste son basket comme d’habitude. Napheesa absente, elle a vraiment pris cette place et fait le boulot, parce que ce n’est pas facile de combler un tel vide. »

Déjà proche du triple-double à la pause avec 11 points, 10 passes et 9 rebonds, Shepard confirme qu'elle a découvert son exploit grâce à ses coéquipières : « Après deux défaites, on savait qu’il fallait réagir en deuxième mi-temps. Et évidemment, si tu fais un triple-double, il faut aussi gagner. J’étais surtout fière de toute l’équipe. »

Côté Fever (19v-17d, toujours privé de Caitlin Clark et désormais de Sophie Cunningham, Kelsey Mitchell a terminé meilleure marqueuse avec 27 points, tandis que Lexie Hull réalise sa meilleure perf' en carrière avec 23 points. À noter aussi l’apport de Shey Peddy, arrivée dans la semaine via un contrat de sept jours, qui a inscrit trois tirs primés d'affilée dès ses débuts.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.