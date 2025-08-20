Sophie Cunningham n’en veut pas à Bria Hartley

Le couperet est tombé mardi : Sophie Cunningham souffre d'une rupture d'un ligament croisé du genou droit. La joueuse du Fever s'est blessée dimanche lors d'un contact avec Bria Hartley et elle ne rejouera pas de la saison. Un incident qui a pris encore plus d'ampleur après qu'une capture d'écran dévoilée sur les réseaux sociaux semblait montrer un sourire de la Française.

Il n'en fallait pas plus pour enflammer la toile, avec de nombreux messages d'insultes à destination de Bria Hartley. Même la mère de Sophie Cunningham y est allée de son post sur X. “Hartley est une sale joueuse qui a eu des problèmes partout où elle est passée”, écrit Paula Cunningham sur le réseau social d'Elon Musk. “Elle a un jeu vicieux et ne se contrôle pas.”

Pour calmer l'incendie, Sophie Cunningham est montée au créneau pour défendre Bria Hartley lors du dernier épisode de son podcast “Show me something”

“Je suis amie avec Bria [Hartley] et je ne pense pas qu'elle ait cherché à me blesser”, explique l'arrière du Fever. “Je pense qu'il s'agit simplement d'une action de jeu. J'étais au mauvais endroit au mauvais moment. J'ai même dit à ma mère que Bria et moi étions en bons termes et qu'elle n'aurait jamais voulu me blesser. Et quand on regarde bien, sa réaction sur le terrain n'était pas vraiment un sourire.”

Le Sun habitué des polémiques

Si Sophie Cunningham est venue défendre Bria Hartley, les internautes n'ont pas manqué de souligner que ce n'était pas le premier incident dans lequel était impliquée la joueuse du Sun. En juin dernier, elle avait eu une altercation avec Angel Reese pour avoir tiré les cheveux de la star du Sky alors que celle-ci essayait de capter un rebond.

Plus récemment, lors d'un nouveau duel entre Sun et Sky, Bria Hartley avait mis un coup de coude au visage de Rebecca Allen. Un geste que les arbitres avaient jugé involontaire, mais qui avait entraîné une altercation entre les deux joueuses plus tard dans la rencontre. Finalement, elles avaient été toutes les deux exclues au même titre qu'Ariel Atkins qui était intervenue à la rescousse de sa coéquipière pour pousser Bria Hartley.

Malgré la défense de Sophie Cunningham, les incidents autour de Bria Hartley et plus largement de toute l'équipe de Connecticut sont déjà nombreux cette saison. Pour rappel, le Sun a été impliqué dans la plus grosse échauffourée de la saison lors d'un match justement face au Fever qui avait déjà donné lieu à trois expulsions. Des incidents où était déjà impliquée Sophie Cunningham tandis que Bria Hartley s'était tenue à l'écart des différentes altercations.