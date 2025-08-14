Matchs
Au milieu des expulsions, Leila Lacan se distingue face au Sky

Publié le 14/08/2025 à 11:14

WNBA – Dans un match marqué par trois expulsions, dont celle de la Française Bria Hartley, le Sun est parvenu à renverser le Sky grâce aux 17 points de Leila Lacan.

Duel de cancres ce mercredi puisque le Sun recevait le Sky, toujours amputé d’Angel Reese. Après une entame de match serrée où les deux équipes se rendent coup pour coup, cette rencontre bascule au milieu du deuxième quart-temps.

Alors que Chicago est mené de six points, Maddy Westbeld prend un tir à 3-points pour tenter de ramener le Sky à une possession. Un tir qui ne trouve pas sa cible et Rebecca Allen joue des coudes pour se défaire de l’écran retard de Bria Hartley. Une idée qui ne plaît pas à la Française puisqu’elle envoie la joueuse du Sky au sol. Alors que les esprits s’échauffent et que les arbitres tentent de séparer les deux joueuses, Ariel Atkins surgit pour pousser à son tour Bria Hartley. Les sanctions sont immédiates et les trois joueuses sont exclues.

En conférence de presse, l’entraîneur du Sky, Tyler Marsh, tentera de justifier cet incident par un coup de coude de Bria Hartley sur Rebecca Allen plus tôt dans la partie. “C’est ce genre d’incident passé inaperçu qui conduit à ce type de réaction“, expliquera Tyler Marsh.

Quoi qu’il en soit, ce fait de jeu profite au Sun qui passe immédiatement un 13-5 pour rejoindre les vestiaires en menant 44 à 28 après un deuxième quart-temps où le Sky n’a inscrit que dix points.

Cette disette offensive de Chicago se poursuit après la pause, une conséquence directe de l’expulsion d’Ariel Atkins, la meilleure marqueuse du Sky en l’absence d’Angel Reese. Une situation compliquée dont profite Connecticut pour creuser un peu plus l’écart.

Malgré Kamilla Cardoso, le Sky chute

Pour tenter de revenir au score, le Sky se repose sur Kamilla Cardoso (24 points, 9 rebonds), mais alors qu’elle a l’occasion de ramener son équipe à 15 points, elle est violemment contrée par Saniya Rivers.

Toutefois, dans le dernier acte, l’intérieure permet au Sky de recoller à quatre points, mais Tina Charles décoche une flèche à longue distance servie par Leila Lacan. Juste après, la légende du Sun est, une nouvelle fois, trouvée par sa rookie pour redonner sept longueurs d’avance au Sun. La Française, meilleure marqueuse de son équipe, ajoute trois points supplémentaires en fin de rencontre pour terminer la partie à 17 points et permettre à Connecticut de remporter ce match électrique (71-62).

/ 71 Tirs Rebonds
Joueuses Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
A. Morrow 28 3/7 1/2 2/2 2 7 9 0 3 1 0 3 +11 9 18
T. Charles 21 7/14 1/2 0/0 0 4 4 0 3 1 0 2 +5 15 15
B. Hartley 10 0/3 0/1 0/2 0 2 2 2 0 0 1 0 +4 0 -2
M. Mabrey 36 4/16 0/4 2/2 0 5 5 4 2 0 1 0 +14 10 6
L. Lacan 31 6/13 1/3 4/6 3 1 4 5 2 2 1 0 +2 17 18
A. Edwards 12 1/3 0/1 0/0 0 1 1 0 2 1 1 0 -2 2 1
O. Nelson-Ododa 19 4/4 0/0 0/2 2 1 3 2 2 3 1 2 +4 8 15
L. Allen 10 1/1 0/0 0/0 1 0 1 1 2 0 0 0 +3 2 4
S. Rivers 32 3/8 1/2 1/1 1 2 3 6 2 3 0 2 +5 8 17
M. Toure 3 0/2 0/2 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 -2
29/71 4/17 9/15 9 22 31 20 18 11 5 8 71 88
/ 62 Tirs Rebonds
Joueuses Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
E. Williams 28 5/12 0/0 2/3 6 9 15 3 1 0 2 2 -10 12 22
K. Cardoso 34 10/19 0/0 4/5 2 7 9 3 2 0 1 1 -3 24 26
R. Banham 29 3/9 3/8 1/2 1 4 5 2 1 0 2 0 -11 10 8
A. Atkins 9 2/3 1/1 0/0 0 1 1 2 1 0 1 0 +3 5 6
S. Uzun 28 0/2 0/1 0/0 0 0 0 2 2 0 5 0 -7 0 -5
M. Onyenwere 21 3/5 0/1 0/0 1 1 2 1 3 0 2 0 -2 6 5
M. Westbeld 11 0/3 0/2 0/0 0 1 1 2 0 0 0 0 +2 0 0
R. Allen 6 0/1 0/0 0/0 0 2 2 0 1 0 0 1 -6 0 2
K. Nurse 23 1/8 1/6 2/2 0 1 1 1 4 0 5 0 -9 5 -5
H. Van Lith 11 0/1 0/1 0/0 0 1 1 1 1 0 1 0 -2 0 0
24/62 5/20 9/12 10 27 37 17 16 0 19 4 62 60

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

Par Thibault Mairesse
