Le Fever a la poisse : saison terminée pour Sophie Cunningham

Alors que l'infirmerie était déjà pleine à craquer, et que Caitlin Clark n'est toujours pas revenue sur les terrains, les dirigeants du Fever ont annoncé qu'on ne reverrait pas Sophie Cunningham cette saison. Sortie sur blessure face au Sun dimanche soir, l'arrière souffre du genou droit, et alors que la franchise ne donne pas de détails sur la gravité de sa blessure, l'Indy Star parle d'une rupture d'un ligament croisé !

Cunningham rejoint ainsi Aari McDonald (pied) et Sydney Colson (croisés) au “club” des joueuses out pour le reste de la saison. Ce qui oblige la franchise à demander la permission de recruter une nouvelle joker médicale.

Après Odyssey Sims et Kyra Lambert, c'est Shey Peddy qui s'est engagée pour un contrat de sept jours. Aperçue pour une pige aux Sparks, elle y tournait à 5 points et 2.7 passes de moyenne.