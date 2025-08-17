Après une première mi-temps ratée, Kelsey Mitchell prend feu pour éteindre le Sun

Que le Fever était mal embarqué dans ce duel face au Sun ! En première mi-temps, Indiana a perdu Sophie Cunningham, touchée à une jambe après un contact avec Bria Hartley, et le Fever comptait 19 points de retard au moment de rejoindre les vestiaires.

Une première période compliquée illustrée par la mauvaise prestation de Kelsey Mitchell, autrice de seulement quatre points à 0/8 au tir. Toutefois, tout change au retour des vestiaires. L'arrière du Fever inscrit ses premiers points dans le jeu, mais aussi le premier tir derrière l'arc du Fever qui affichait un 0/10 après deux quart-temps.

Indiana revient ensuite à moins de dix points grâce à une nouvelle flèche primée de sa numéro 0. Cependant, Leila Lacan (7 points, 14 passes) gâche cette remontée avec un tir à 3-points sur la tête de Kelsey Mitchell pour boucler le troisième acte (63-52).

Kelsey Mitchell plie le match en égalant son record en carrière

Saniya Rivers alourdit ensuite la mise avec un “stepback” à 3-points, mais Indiana revient une nouvelle fois grâce à Kelsey Mitchell. L’arrière inscrit un tir de loin en subissant une faute de Saniya Rivers puis Lexie Hull ramène Indiana à huit longueurs. Natasha Howard et Odyssey Sims enchaînent, ce qui permet au Fever d’égaliser (76-76).

Dans la foulée, Marina Mabrey efface Lexie Hull pour prendre un tir alors qu'elle est à un mètre derrière l'arc et redonner trois points d’avance au Sun alors qu’il ne reste que 90 secondes sur l’horloge, mais Kelsey Mitchell répond de l’autre côté avec un panier et une faute d’Olivia Nelson-Odada pour égaliser.

À la fin du temps réglementaire, Aliyah Boston répond à Tina Charles (21 points, 6 rebonds) et envoie le match en prolongation (84-84).

Kelsey Mitchell décide alors de prendre cette rencontre à son compte. Elle redonne l'avantage au Fever en inscrivant les dix premiers points de son équipe pour faire monter son compteur personnel à 38 unités, égalant ainsi son record en carrière. Si Tina Charles tente de maintenir le Sun en vie avec un ultime tir derrière l'arc, c'est insuffisant pour éviter la défaite.

Indiana repart du Connecticut avec un succès 99 à 93 avec quatre joueuses à plus de 10 points dont bien évidemment Kelsey Mitchell, mais aussi Odyssey Sims qui finit à 19 unités pour son troisième match sous les couleurs d'Indiana.