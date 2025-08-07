Sophie Cunningham encore punie par la WNBA…

Le 30 juillet dernier, Sophie Cunningham lançait son podcast “Show Me Something“, en compagnie de West Wilson. Un premier épisode où la joueuse du Fever a critiqué l’arbitrage, sous le feu des projecteurs cette saison en WNBA.

“Je ne dis pas que leur travail est facile, mais quand il y a, plusieurs fois, une faute sous vos yeux, que faites-vous ?” s'interroge l'arrière d'Indiana. “Ils sont tellement irréguliers. Si l’équipe adverse fait beaucoup de fautes, je n’ai aucun problème avec ça, mais laissez-moi faire la même chose en retour. Tout le monde se demande ce qu’il se passe avec les arbitres et me mettre 500 dollars d’amende ne va rien changer à la situation.”

Une sortie qui a valu à Sophie Cunningham de recevoir une amende de 1 500 dollars comme elle l’a annoncé lors du deuxième épisode de son podcast.

“Ils ont envoyé un mail à notre GM qui est venue me parler”, explique Sophie Cunningham. “Elle a fait ça devant tout le monde donc je me suis demandé ce que j’avais fait de mal. Elle a souri et elle m’a dit que j’allais recevoir une nouvelle amende. Je ne comprends pas, j’ai pourtant dit que leur travail était difficile et que je ne serais pas douée là-dedans.”

Une récidive pour Sophie Cunningham

Il s’agit de la seconde amende pour Sophie Cunningham à cause de ses propos envers l’arbitrage. Le 23 juillet dernier, elle avait dû payer 500 dollars pour avoir publié un TikTok en reprenant la chanson “Manchild” de Sabrina Carpenter sous-entendant que certains arbitres étaient inutiles.

Une sanction qui avait amusé la joueuse du Fever comme elle l’avait montré sur son compte X : “J’ai pris 500 dollars d’amende à cause de ce TikTok. Je ne sais pas pourquoi, moi ça me fait beaucoup rire parce qu’il y a des sujets plus importants dont on devrait s’occuper dans notre Ligue.”