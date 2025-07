La WNBA cherche des solutions face aux critiques contre l’arbitrage

Depuis le début de la saison, les joueuses et coachs WNBA ne cessent de se plaindre de l’arbitrage, notamment à cause de son manque de cohérence. Pour trouver un point d’entrée aux nombreux faits de jeu qui ont déclenché la colère des joueuses, direction la rencontre entre les Valkyries et le Mercury du 14 juillet dernier.

Alors que Golden State est menée de quatre points à 15 secondes du terme, Janelle Salaün s’arrache pour trouver un tir à 3-points miraculeux, mais elle estime avoir été victime d’une faute de Sami Whitcomb. Un coup de sifflet qui aurait pu ramener les deux équipes à égalité, mais les arbitres n'ont pas bronché.

Un manque de cohérence ?

Sur la dernière possession du match, alors que le score est à égalité, Alyssa Thomas, du Mercury, attaque le panier tandis que Cecilia Zandalasini défend les bras levés, comme Sami Whitcomb quelques secondes plus tôt. Pourtant, les arbitres sifflent une faute et donnent deux lancers francs à la star de Phoenix qui convertit une seule de ses deux tentatives pour offrir la victoire au Mercury.

« Vous ne devriez pas gagner un match sur un lancer franc », déplorait Natalie Nakase après la rencontre. « Moi, je ne vois pas de faute et Phoenix a joué bien plus durement que nous. Tout ce que je demande, c’est de la cohérence. Je suis une entraîneuse rookie donc j’accepte la défaite. »

Si Natalie Nakase ne s’est pas emportée contre les arbitres, ce ne fut pas le cas de Becky Hammon, coach des Aces, quelques jours plus tôt. Lors d’un duel face aux Mystics, Las Vegas a perdu de deux points. Une défaite que Becky Hammon impute, en partie, à l’arbitrage. De nombreux coups de sifflet étaient, selon elle, erronés, mais elle n’a pas été en mesure de tous les contester parce qu’elle avait utilisé ses deux « challenges » plus tôt dans la partie.

« Je n’avais pas assez de challenge ce soir » constatait Becky Hammon. « Je trouve que l’arbitrage a été horrible. J’aurais pu contester sept coups de sifflet de plus et j’aurais eu raison à chaque fois. Je ne sais pas ce qu’il s’est passé ce soir, mais c’était horrible. »

Toutefois, les joueuses et entraîneuses ne déplorent pas forcément un jeu qui serait devenu plus physique, mais le manque de communication des arbitres à ce niveau-là.

« Où est la ligne rouge ? Quand un coup de sifflet est effectué et pour quelle raison l'est-il ? »s’interroge Kelsey Plum au moment du All-Star Break. « Beaucoup de joueuses sont agressives sur moi, mais une faute est une faute. Si c’est une faute au premier quart-temps, cela doit aussi l’être dans le quatrième, mais on n'y siffle plus rien. »

Des soucis de communication

Plus tôt dans la saison, Kelsey Plum avait déjà critiqué les arbitres en indiquant être la joueuse qui pénètre le plus de toute la WNBA alors qu'elle n’obtient que six lancers francs par match. Pour elle, cela n’a pas de sens.

Si l'arrière des Sparks souligne ces événements en conférence de presse, d’autres ont parlé directement aux arbitres… se plaignant de ne pas être écoutées. C'est ainsi ce qu'a ressenti Angel Reese, ce qui a déclenché sa colère en conférence de presse lors d’un match perdu face aux Lynx.

« C’est compliqué de parler aux arbitres parce que je leur ai dit que je n’avais tiré que deux lancers francs avant le quatrième quart-temps et elle [l’arbitre] m’a répondu que ce n’était pas son travail » raconte l’intérieure de Chicago. « On sait que l’on doit encore s’améliorer, mais les arbitres doivent aussi être plus cohérents. Maintenant, je m’en fiche d’avoir une amende parce que je dis ça, mais j’en ai marre. J’ai été assez gentille avec eux. »

Pourtant, si les joueuses dépeignent un manque de cohérence, les coups de sifflet ont augmenté cette saison. Les arbitres sifflent, en moyenne, 18.7 fautes à chaque équipe par match, un record depuis 2017. Mais pour Stefanie Dolson des Mystics, la solution ne réside pas dans l’augmentation des coups de sifflet.

« Je sais que certaines joueuses voudraient plus de fautes, mais quand les arbitres sifflent trop, ce n’est pas amusant » nuance l’intérieure des Mystics. « Ce n’est pas facile de jouer quand il y a trop de fautes et les arbitres nous laissent être plus physiques. Je trouve cela amusant. »

Un déficit de ressources ?

La frustration des joueuses vient ainsi surtout du fait qu'elles ne savent jamais trop comment un match va être arbitré. Certaines rencontres sont ainsi particulièrement hachées par les coups de sifflet, quand d'autres sont très mal contrôlées, à l'image du duel entre Sun et Fever où les arbitres ont perdu la maîtrise de la partie, malgré les nombreux avertissements de Stephanie White. De quoi engendrer plusieurs expulsions…

Face à la colère qui monte, Cathy Engelbert, commissionner de la Ligue, a réagi durant le All-Star Weekend : « Nous entendons les critiques et nous les prenons en compte. Toutes les actions sont revues. Les arbitres sont évalués de manière indépendante et cela peut avoir des répercussions. C’est un domaine où l'on doit continuer de travailler. »

C'est aussi sans doute un effet de l'explosion de l'attention médiatique autour de la WNBA, les erreurs des arbitres étant largement plus commentées. Alors que comme le sous-entend Monty McCutchen, à la tête de l'arbitrage, les moyens délégués à la gestion des arbitres de la ligue féminine n'ont rien à voir avec ceux de la NBA.

« Il n'y a aucune raison philosophique de ne pas le faire » répond-il à l'idée de faire des rapports sur les deux dernières minutes des matchs serrés, comme dans la Grande Ligue masculine. « Nous voulons responsabiliser les arbitres et être transparents dans notre travail. Sauf que pour l'instant, les ressources ne sont pas là. »