Pas de suspension après les altercations entre le Fever et le Sun

Match électrique entre Fever et Sun, mercredi, où deux faits de jeu ont donné du travail aux arbitres. Si des tensions sont survenues dès le premier quart-temps, c’est dans le troisième acte que la situation a dégénéré une première fois lorsque Jacy Sheldon met son doigt dans l’œil de Caitlin Clark avant que Marina Mabrey ne vienne envoyer la meneuse du Fever au sol.

Les arbitres revoient l’action et distribuent trois fautes techniques à Caitlin Clark, Marina Mabrey et Tina Charles qui était venue se mêler à l’altercation tandis que Jacy Sheldon écope d’une faute flagrante I.

Mais après la rencontre, la WNBA a globalement déjugé ses arbitres. La faute de Jacy Sheldon n’est désormais considérée que comme une faute classique et la faute technique attribuée à Marina Mabrey a été transformée en faute flagrante II, et la joueuse du Sun devra donc payer une amende, alors qu’elle aurait dû être expulsée…

« Tout le monde dans cette ligue s’améliore, sauf les arbitres »

« Tout le monde dans cette ligue s’améliore, sauf les arbitres », avait réagi l’entraîneuse du Fever, Stephanie White après la rencontre. « J’ai commencé à parler aux arbitres pendant le premier quart-temps parce que je savais que ça allait dégénérer. Ils doivent s’améliorer et avoir davantage le contrôle du match. »

Les tensions ne retombent pas pendant le reste de la rencontre puisque Caitlin Clark et Jacy Sheldon s’échangent encore des mots doux en fin de match. Puis, à 46 secondes du terme, alors que le Fever possède 17 points d’avance, Jacy Sheldon part en contre-attaque, mais est envoyée au sol par Sophie Cunningham.

Débute alors une nouvelle altercation entre les deux joueuses rejointes par Lindsay Allen du Sun. Elles sont toutes les trois expulsées tandis que Sophie Cunningham écope de deux amendes : la première correspond au montant assigné à une faute flagrante 2, la seconde pour le rôle qu’elle a joué dans l’altercation qui a suivi.

« Quand les arbitres ne parviennent pas à avoir le contrôle du match et qu’ils tolèrent trop de choses – et je ne parle pas que ce soir – voici ce qui arrive », précisait alors Stephanie White. « Vous avez des femmes compétitrices qui veulent gagner. Quand vous laissez le jeu être physique et que vous ne dites rien, il est normal qu’elles viennent défendre leurs coéquipières. »

Une idée également relayée par Caitlin Clark : « Je suppose que c’est ce que les compétiteurs font. Nous, on se relève et on répond au défi imposé. » Malgré ces nombreux faits de jeu, la WNBA a décidé de n’infliger aucune suspension.

La colère monte

L’agacement de Stephanie White envers les arbitres n’est isolé. Depuis le début de la saison, plusieurs voix s’élèvent au sein de la Grande Ligue féminine pour demander aux officiels d’être plus fermes dans leurs décisions.

Lors de la mi-temps d’un match entre le Dream et les Wings en début de saison, l’intérieure d’Atlanta, Brittney Griner s’en était prise verbalement aux arbitres en leur demandant de s’améliorer.

L’entraîneur des Aces, Becky Hammon, s’était également exprimée sur la question après que A’ja Wilson ait reçu un coup de coude au visage lors d’un duel entre Las Vegas et Los Angeles. La MVP en titre n’est toujours pas revenue sur les parquets et a déjà manqué trois rencontres.

« C’est quelque chose qu’on doit sérieusement commencer à regarder parce que les joueuses tombent comme des mouches pour des chocs au visage et je ne parle pas seulement de mon équipe », soulignait Becky Hammon. « Il y a beaucoup de coups portés au visage. Je ne pense pas que quelqu’un essaye de blesser volontairement qui que ce soit, mais il y a des joueuses vicieuses. »