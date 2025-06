Après un match bouillant face au Sun, le Fever file en finale de la Commissioner’s Cup

On ne sait pas si c’est la victoire de Connecticut lors de la première confrontation entre les deux équipes, l’enjeu pour Indiana, avec une qualification en finale de la Commissioner’s Cup en cas de victoire, ou le début de match équilibré qui a engendré une atmosphère électrique dans la rencontre de la nuit entre le Fever et le Sun.

Toujours est-il que l’opposition a été « musclée » et que la rencontre a bien failli dégénérer à plusieurs reprises. Connecticut était dans son match en début de deuxième quart-temps (24-23) et Marina Mabrey a ainsi essayé de déstabiliser Caitlin Clark en défendant dur. La meneuse d’Indiana a répondu en repoussant son adversaire du bras après un échange verbal déjà tendu.

Il faut croire qu’il en fallait plus pour que Caitlin Clark ne perde pied, au regard notamment de son 3/3 à 3-points pour débuter la rencontre. Son troisième tir extérieur a notamment lancé un 14-4 dans lequel Kelsey Mitchell a également brillé, ce qui a surtout permis au Fever de prendre ses distances peu avant la pause (47-35).

Le ton est encore monté au retour des vestiaires alors qu’Indiana comptait toujours 10 longueurs d’avance (55-45). En défense, Jacy Sheldon a cette fois porté un coup au visage de Clark, même si ce n’était pas forcément volontaire, ce qui a eu le don d’échauffer les esprits, dont celui de sa coéquipière Marina Mabrey qui a carrément poussé la meneuse d’Indiana au sol. L’imbroglio a cette fois été ponctué d’une faute Flagrant 1 pour Jacy Sheldon et de trois fautes techniques, respectivement attribuées à Caitlin Clark, Marina Mabrey et Tina Charles.

Une fin de match bouillante !

Mais l’entreprise de déstabilisation du Sun n’a pas vraiment porté ses fruits puisque Indiana s’est envolé au score après cette séquence, comptant ainsi 16 longueurs d’avance à l’issue du troisième quart-temps bouclé par le 3-points de Kelsey Mitchell (68-52). Le Sun a entrevu la lumière en revenant brièvement à -10 grâce la paire Rivers-Brown (71-61) avant de prendre la foudre, sur quatre paniers à 3-points signés Aliyah Boston, Sophie Cunningham, Caitlin Clark et enfin Damiris Dantas (87-66).

Avant sa sortie, Caitlin Clark ne s’est pas privée d’haranguer la foule et d’afficher sa satisfaction. Et peu avant la fin du match, sa coéquipière Sophie Cunningham l’a en quelque sorte vengé en envoyant Jacy Sheldon au sol sur une contre-attaque, attrapant son adversaire par le cou pour la faire chuter. L’échauffourée qui a suivi s’est terminée par trois expulsions, pour Lindsay Allen et Jacy Sheldon côté Sun et pour la Flagant II attribuée à Sophie Cunningham.

Malgré la tension, Indiana a assuré l’essentiel en décrochant la victoire, 88-71 et sa qualification pour la finale de la Commissioner’s Cup (contre le Minnesota Lynx le 1er juillet), Atlanta ayant perdu dans le même temps sur le parquet du New York Liberty.

Le Fever va à présent attaquer un « road trip » de trois matchs, à Golden State, Las Vegas et Seattle, tandis que Connecticut reste bloqué à l’avant dernière place au classement mais va essayer de repartir du bon pied à domicile dès ce soir contre Phoenix.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.