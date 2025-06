Nouvelle défaite pour les Aces… qui perdent aussi A’ja Wilson

Après avoir été largement dominées par les Valkyries dans leur deuxième rencontre de Commissioner’s Cup, les Aces pouvaient redresser la barre en cas de victoire face aux Sparks, mais rien ne s’est passé comme prévu. Les joueuses de Becky Hammon ratent leur entame de match et comptent 12 points de retard après seulement 10 minutes de jeu, à cause notamment de Rickea Jackson, qui inscrit 14 points dans le premier quart-temps.

Un écart qui atteint la barre des 20 points (39-19) après un tir à 3-points de Sarah Ashley-Barker. Les Sparks s’amusent dans la défense de Las Vegas, à l’image de cet « alley-oop » entre Rickea Jackson et Azurà Stevens.

À la mi-temps, les Aces sont menées de neuf points (50-41) et seule Jackie Young a inscrit plus de 10 points sur cette première période, avec 14 unités.

Pourtant, après la pause, Las Vegas montre plus de sérieux et cela passe par A’ja Wilson, qui inscrit son premier tir du match. Dans le sillage de la MVP en titre, les Aces reviennent à cinq points avant que le tournant de la rencontre ne se produise à une minute de la fin du troisième quart-temps. A’ja Wilson rejoint les vestiaires, touchée au visage, et ne revient pas de la partie.

Becky Hammon furieuse

« Elle saignait », explique Becky Hammon après la rencontre. « Elle ira voir un médecin demain pour voir ce qu’il en est réellement. Je ne sais rien de plus pour le moment. »

Ce coup dur profite aux Sparks qui reprennent 10 points d’avance grâce à un tir à mi-distance de Rickea Jackson (69-59). Si dans le troisième quart-temps, Las Vegas était revenu au score, dans le dernier acte, les Aces retombent dans leurs travers en encaissant 26 points.

Ainsi, la franchise du Nevada s’incline assez logiquement 89-97 face à Los Angeles, mené par les 30 points de Rickea Jackson, son record en carrière.

Une défaite qui a déclenché la colère de Becky Hammon en conférence de presse : « Nous avons mis 89 points, mais nous avons eu que deux bonnes prestations offensives : Chelsea Gray (28 points) et Jackie Young (34 points et 8 rebonds). Toutes les autres ont été nulles. Inscrire 89 points, cela devrait être suffisant pour gagner un match. Vous ne pouvez pas encaisser 50 points en une seule mi-temps. Nous cherchons un match où nous serons régulières pendant 40 minutes. »

La défense des Aces est un sérieux problème cette saison. Elles ont concédé 192 points lors de leurs deux dernières sorties (95 face aux Valkyries et donc 97 face aux Sparks). Les coéquipières de Jackie Young auront l’occasion de corriger le tir, ce vendredi avec une réception des Dallas Wings de Paige Bueckers. Cette dernière a d’ailleurs réalisé, ce mercredi, son meilleur match chez les pros avec 35 points lors de la défaite face au Mercury.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.