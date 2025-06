Malgré les 35 points de Paige Bueckers, les Wings perdent encore…

Après avoir manqué quatre matchs, Paige Bueckers était en tenue dans ce duel de la Commissioner’s Cup face au Mercury, pour le plus grand plaisir de tous les fans de Dallas.

Justement, c’est la numéro 1 de la dernière Draft qui s’illustre en première mi-temps, côté Wings. Après dix minutes de jeu, elle affiche 12 points en ne manquant aucun de ses cinq premiers tirs. Un récital offensif qui se poursuit dans le deuxième quart-temps où elle inscrit deux tirs à 3-points consécutifs pour permettre à Dallas de rester au contact du Mercury (28-28). Ce démarrage parfait prend fin lorsqu’un « lay-up » de la meneuse est contré par Natasha Mack à quatre minutes de la mi-temps.

Cependant, malgré les 22 points de Paige Bueckers en première période, les Wings sont menées de six points (42-36), notamment à cause de leurs neuf ballons perdus en 20 minutes.

Si Dallas avait pu compter sur Paige Bueckers pour rester dans la partie, les joueuses de Khris Koclanes prennent malheureusement l’eau en seconde période. Les Wings sont distancées par le Mercury à l’image de ce tir à 3-points de Lexy Held qui permet à Phoenix de prendre 11 points d’avance. Un retard que Dallas ne parvient jamais à rattraper,, malgré un ultime coup de chaud de Paige Bueckers dans le dernier acte où elle inscrit 10 points. Insuffisant pour permettre à son équipe de revenir dans la partie.

Ainsi, les Wings s’inclinent 93-80 et concèdent leur 10e défaite de la saison en 11 rencontres. Paige Bueckers finit la partie avec 35 points (13/19 au tir), son record en carrière, en 37 minutes de jeu.

Paige Bueckers dans l’histoire de Dallas

« Je reviens tout juste de blessure et j’ai eu l’impression que j’aurais pu parler davantage et perturber encore plus leur défense », commente Paige Bueckers après la rencontre. « Mais j’ai essayé d’apporter dans d’autres compartiments du jeu. Comme je l’ai dit, peu importe le résultat, je donnerai toujours tout sur le terrain. »

L’ancienne de Connecticut est la première rookie des Wings à réaliser un match à plus de 30 points depuis Arike Ogunbowale en 2019. Justement, sa coéquipière est, une nouvelle fois, passée à côté de son match puisqu’elle conclut cette partie avec 10 points à 2/10 au tir. Plus largement, c’est tout le collectif de Dallas qui a sombré avec seulement 33% de réussite au tir.

Prochain rendez-vous pour les Wings, ce vendredi pour un duel face aux Aces qui viennent de perdre A’ja Wilson, touchée à la tête lors du duel contre Los Angeles.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.