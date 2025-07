Sans A’ja Wilson, les Aces ont été piégées à Washington

Les Aces se sont rendues à Washington sans A’ja Wilson, blessée au poignet face au Liberty, pour défier le duo de rookies All-Star des Mystics, Sonia Citron et Kiki Iriafen. Si aucune des deux équipes ne parvient à prendre l’avantage après 10 minutes de jeu (15-15), le premier écart du match est en faveur des Aces grâce notamment à ce tir à 3-points au buzzer de la première mi-temps inscrit par Jewell Loyd pour donner 13 points d’avance à Las Vegas (40-27).

Par ailleurs, l’arrière des Aces commence sa deuxième mi-temps comme elle avait terminé la première, avec un nouveau tir primé suivi d’un panier de Chelsea Gray qui permet aux joueuses de Becky Hammon de prendre 15 longueurs d’avance (46-31), ce qui est le plus gros écart du match.

Alors que les Aces pensaient se diriger vers un succès tranquille, les Mystics s’accrochent et reviennent dans la partie. Derrière le duo Aaliyah Edwards – Brittney Sykes, Washington passe un 10-3 et aborde le dernier quart-temps avec seulement cinq points de retard (55-50). Si la franchise du Nevada parvient à rester devant une grande partie du quatrième quart-temps, les Mystics renversent le match dans le “money-time”.

Les Aces craquent

Tout commence par un panier avec la faute de Sonia Citron, peu en vue sur match (9 points, 5 rebonds) qui marque le début d’un 7-0 qui ramène les Mystics à un point (66-65) avant que Jackie Young ne tente de calmer l’incendie avec un “lay-up”. Dans la foulée, Washington répond avec un tir à mi-distance de Brittney Sykes alors qu’elle était très bien défendue par Megan Gustasfon. Si l’arrière des Mystics rate son tir suivant, Shakira Austin (16 points, 8 rebonds) prend le rebond et parvient à remettre la balle dans le cercle pour donner l’avantage à l’équipe de la capitale (69-68), une première en seconde période alors qu’il ne reste que 40 secondes à jouer.

Chelsea Gray a la balle pour offrir la victoire à Las Vegas, mais elle trébuche, tombe et perd le ballon. De l’autre côté du terrain, Jackie Young est contrainte d’envoyer Brittney Sykes (18 points, 4 passes) sur la ligne des lancers francs, qui ne convertit qu’une seule de ses deux tentatives. De quoi donner un peu d’espoir aux Aces pour arracher une prolongation, mais le “lay-up” de Jackie Young tourne sur le cercle avant de ressortir.

Ainsi, les Mystics braquent Las Vegas et s’imposent 70 à 68. Une défaite que Becky Hammon met, en partie, sur le dos de l’arbitrage. L’entraîneuse des Aces a remporté ses deux “challenges” au cours de la rencontre et a affirmé qu’il y avait eu plus de coups de sifflets douteux durant la partie.

“J’aurais pu contester sept décisions supplémentaires et obtenir gain de cause à chaque fois”, fulmine Becky Hammon après la rencontre. “L’arbitrage était terrible ce soir. Toutefois, notre défense n’était pas bonne non plus. Nous n’avons pas bien terminé le 3e quart-temps. Je pense que c’est ici où nous perdons le momentum.”

Quoi qu’il en soit, les Aces essuient leur 11e défaite de la saison en 19 rencontres, la troisième en quatre matchs, en espérant retrouver le chemin de la victoire ce samedi face aux Valkyries.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.