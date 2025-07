Marine Johannès et le Liberty renversent une nouvelle fois les Aces

C’est sans Natasha Cloud, ni Jonquel Jones que le Liberty recevait mardi soir les Aces, qui peinent à maintenir un bilan à l’équilibre sur ce début de saison WNBA.

Si durant dix, les deux équipes se rendent coup pour coup, New York est la première formation à créer un écart par l’intermédiaire de Marine Johannès (10 points, 4 rebonds, 3 passes). La Française inscrit cinq points de suite dont un tir primé après un écran de Breanna Stewart pour permettre au Liberty de prendre neuf points d’avance (29-20).

Toutefois, le premier tournant du match a lieu au milieu de ce deuxième quart-temps. Sur une pénétration, A’ja Wilson percute Leonie Fiebich dans les airs et chute lourdement sur son poignet. Si la MVP en titre parvient à tirer et à réussir ses deux lancers-francs, elle est contrainte de laisser ses coéquipières et ne rejouera plus de la partie. Sans sa star, Las Vegas ne se laisse pas distancer et parvient même à prendre l’avantage juste avant la pause grâce à Jackie Young (42-40).

Le retour des vestiaires est d’ailleurs compliqué pour le Liberty qui n’inscrit que deux points dans le jeu pendant quatre minutes avant que Sabrina Ionescu ne transperce les filets avec une flèche à longue distance. New York repasse ensuite devant par l’intermédiaire de Kennedy Burke qui vient boucler un 7-0 en faveur des résidentes du Barclays Center (56-54).

Un trou d’air décisif

Encore une fois, Las Vegas reprend les rênes grâce à un tir à 3-points de Dana Evans (16 points), mais en fin de rencontre, la franchise du Nevada est asphyxiée par la défense du Liberty et passe trois minutes sans inscrire le moindre point. Une maladresse dont profite l'équipe locale pour passer un 10-0 conclu par un panier avec la faute de Sabrina Ionescu qui scelle le sort du match.

Ainsi, derrière les 28 points, 8 rebonds et 8 passes de la gâchette new-yorkaise, le Liberty s’impose 87-78 et signe une cinquième victoire consécutive contre les Aces en saison régulière.

“Cette victoire montre à quel point nous sommes dangereuses alors que nous avons trois joueuses (Jonquel Jones, Natasha Cloud, Isabelle Harrison) en moins”, souligne Kennedy Burke, autrice de six interceptions, son record en carrière. “Il faut qu’on soit toujours prêtes peu importe les circonstances parce que toutes les équipes veulent nous battre.”

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.