Les exploits de Janelle Salaün n’ont pas suffi face à Phoenix

Après un road-trip de quatre matchs compliqué où les Valkyries ont essuyé trois revers, l'équipe entraînée par Natalie Nakase revenait dans son Chase Center pour défier le Mercury toujours amputé de Satou Sabally, touchée à la cheville.

Si Tiffany Hayes ouvre le score, c'est Phoenix qui prend rapidement 10 points d'avance (12-2) grâce notamment à deux tirs à 3-points consécutifs de Monique Akoa Makani (9 points, 2 passes). La réponse des Valkyries est immédiate puisque la franchise californienne passe un 18-1 ponctué par un tir à longue distance avec la faute de Kayla Thornton (20-13). Kathryn Westbeld se charge de mettre fin à ce “run” avec une flèche à longue distance, mais les Valkyries ont quatre points d'avance au bout de 10 minutes de jeu.

Dans le deuxième acte, l'adresse est moins au rendez-vous pour Golden State. Les coéquipières de Carla Leite (5 points, 5 rebonds) signent un terrible 4/21 au tir et pourtant Phoenix ne parvient pas à prendre le large et ne mène que 36-32 au moment de rejoindre les vestiaires.

Après la pause, les Valkyries reviennent au score à coup de tirs à 3-points et Monique Billings redonne l'avantage à Golden State (50-49). Toutefois, le Mercury mène toujours avant de débuter le quatrième quart-temps grâce à une DeWanna Bonner des grands soirs qui en est déjà à 16 points à son compteur sans avoir manqué le moindre tir.

Débute alors ce dernier acte où pendant quatre minutes aucune des deux équipes n'inscrit un point dans le jeu jusqu'au moment où Tiffany Hayes égalise grâce à une flèche à longue distance. Dans la foulée, Kayla Thornton inscrit un tir primé chanceux qui ricoche sur le cercle avant de rentrer pour redonner l'avantage à son équipe (64-61), mais à trois minutes du terme, Alyssa Thomas remet Phoenix devant (71-69).

Janelle Salaün proche du hold-up

À 10 secondes de la fin de la partie, le Mercury mène de quatre points (76-72) avant que Janelle Salaün (12 points, 3 rebonds) vienne inscrire un tir primé pour ramener son équipe à une longueur. Si le tir est incroyable, la colère de la Française l'est tout autant puisqu'elle est persuadée d'avoir été victime d'une faute qui aurait pu ramener les deux équipes à égalité.

Les Valkyries sont contraintes d'envoyer DeWanna Bonner tirer deux lancers-francs et si l'ancienne du Fever tourne à 91% de réussite sur la ligne cette saison, elle ne convertit qu'une seule de ses deux tentatives. Avec deux points de retard, c'est une nouvelle fois Janelle Salaün qui s'illustre à mi-distance pour ramener les deux équipes à égalité.

À la dernière seconde, Alyssa Thomas (17 points, 11 passes) est victime d'une faute de Cecilia Zandalasini et comme sa coéquipière quelques instants plus tôt, elle ne réussit qu'un seul de ses deux lancers francs. Toutefois, c'est suffisant pour permettre à Phoenix de repartir de San Francisco avec une victoire sur le fil (78-77) grâce notamment aux 22 points et 11 rebonds de DeWanna Bonner à 7/8 au tir.

