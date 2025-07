Sophie Cunningham écope de 500 dollars d’amende à cause… d’une vidéo sur TikTok

Depuis le début de la saison, les relations sont tendues entre les joueuses WNBA et les arbitres. Si Kelsey Plum des Sparks ou encore Becky Hammon, entraîneuse des Aces, ont décidé de s’exprimer en conférence de presse, Sophie Cunningham a choisi un autre moyen de communication, à savoir le réseau social TikTok.

La joueuse du Fever a réalisé un « playback » sur la chanson « Manchild » de Sabrina Carpenter en reprenant les paroles : « Stupid or is it slow ? Maybe it’s useless », pouvant se traduire par : « Stupide ou lent ? Peut-être inutile ». Une vidéo sur laquelle Sophie Cunningham a ajouté le texte « @ certains arbitres », pour indiquer les destinataires de son message.

Si elle a indiqué en description qu’elle rigolait, la blague n’a visiblement pas fait rire les instances de WNBA puisque l’arrière a écopé d'une amende de 500 dollars, comme elle l’a indiqué sur son compte X/Twitter.

« J’ai pris 500 dollars d’amende à cause de ce TikTok. Je ne sais pas pourquoi, moi ça me fait beaucoup rire parce qu’il y a des sujets plus importants dont on devrait s’occuper dans notre Ligue. »

I got fined $500 for this TikTok idk why this is funny to me… like ok you got it bud! Cause there’s not more important things to be worried about with our league right now pic.twitter.com/ELAlguHhMQ

— Sophie Cunningham (@sophaller) July 23, 2025