Caitlin Clark de retour en fin de régulière ? Le Fever l’espère

Caitlin Clark a raté son 13e match consécutif ce dimanche lors du déplacement du Fever dans le Connecticut à cause d'une blessure à l'aine contractée le 15 juillet.

Depuis un mois, aucune date de retour n’a été communiquée par la franchise de l’Indiana, mais son entraîneuse Stephanie White espère la revoir pour la fin de la régulière.

“Nous espérons qu’elle va revenir”, confie Stephanie White. “Cette saison nous a appris qu’elle devait être à 100% avant de jouer à nouveau.”

En effet, plus tôt dans la saison Caitlin Clark avait déjà tenté de revenir d’une blessure à l’aine. Un retour express puisque la star du Fever n’avait joué que quatre matchs avant de rechuter face au Sun le 15 juillet. Une période compliquée pour la meneuse qui n’avait affiché que 12.5 points de moyenne à 30% au tir et 23% de loin.

Désormais, le Fever ne veut pas presser son retour et attend que sa star soit à 100% de ses moyens.

“Chaque compétiteur a envie de jouer”, explique Stephanie White. “Mais, en même temps, nous voulons faire en sorte de préserver sa santé sur le long terme. C’est la chose la plus importante pour nous.”

Une infirmerie toujours pleine

La blessure de Caitlin Clark n’est pas le seul souci d’infirmerie de Stephanie White. En effet, Indiana a perdu toutes ses rotations sur le poste 1 puisque Sydney Colson et Aari McDonald sont déjà forfait pour tout le reste de la saison. Pour pallier ces deux pertes, le Fever a recruté Odyssey Sims qui a réalisé une bonne prestation dans la victoire en prolongation face au Sun en inscrivant 19 points.

“À chaque fois, nous devons nous ajuster parce que nous perdons une joueuse. Là, nous en avons perdu deux donc cela prend un peu plus de temps”, avoue Stephanie White. “Si ce sont vos meneuses, cela demande du temps et de l’entraînement.”

Ce match face au Sun a également été marqué par la blessure de Sophie Cunningham, touchée à la jambe droite après un choc avec Bria Hartley. Pour le moment, la durée de l’indisponibilité éventuelle de l’arrière n’est pas encore connue, mais cela serait un nouveau coup dur pour le Fever qui a déjà perdu quatre de ses six derniers matchs.

Si Indiana parvient, pour le moment, à garder sa sixième place au classement, les Valkyries ne cessent de leur mettre la pression pour passer devant. Il reste neuf matchs à jouer aux coéquipières de Kelsey Mitchell et le Fever possède le calendrier le plus compliqué de la Ligue pour finir la saison avec notamment trois duels à venir face aux Lynx, la meilleure équipe actuellement en WNBA.

“On ne peut pas se permettre de regarder ni trop loin devant nous, ni trop loin derrière”, constate l’entraîneuse du Fever. “Nous devons prendre les matchs les uns après les autres.”