Le Fever tient sa joker médicale

Avec un effectif limité à neuf joueuses, le Fever a obtenu l'autorisation de recruter, et leur choix s'est porté sur la meneuse Odyssey Sims. La franchise a obtenu ce contrat supplémentaire en raison des graves blessures de Sydney Colson et Aari McDonald, out pour toute la fin de saison. Colson s’est déchiré le ligament croisé antérieur du genou gauche, tandis que McDonald s’est fracturé un os du pied droit. A cela, il faut ajouter l’absence prolongée de Caitlin Clark, éloignée des terrains depuis le 16 juillet en raison d’une blessure à l’aine. La vedette du Fever a manqué 18 des 31 matchs de l’équipe cette saison !

Colson, McDonald et Clark indisponibles, les Fever ne disposaient plus d’une véritable meneuse de jeu depuis plusieurs jours, mais les règles de la WNBA imposent que les joueuses blessées manquent au moins un match avant qu’une remplaçante puisse être recrutée. C'est pour cette raison que le Fever a joué, et gagné, face au Sky avec seulement neuf joueuses.

Sans club malgré son statut d'ancienne All-Star, Sims avait commencé la saison avec les Sparks, où elle affichait 9,8 points et 3,5 passes décisives de moyenne en 12 matchs avant d’être coupée le mois dernier.