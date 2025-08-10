Sans meneuses de jeu, le Fever innove

Sans Caitlin Clark, Sydney Colson et Aari McDonald, toutes les trois blessées, c’est avec seulement neuf joueuses disponibles et aucune meneuse de métier que le Fever a reçu le Sky samedi soir. Une situation très particulière qui contraint Stephanie White à tester des alternatives.

“Nous avons utilisé Aliyah Boston pour créer du jeu tout au long de la saison donc nous allons continuer de le faire”, expliquait l'entraîneuse du Fever avant le match face au Sky. “Sophie Cunningham et Kelsey Mitchell peuvent aussi le faire. Nous allons devoir simplifier le jeu, mais nous avons des joueuses qui peuvent créer en attaque.”

Justement, Kelsey Mitchell est celle qui rayonne le plus depuis l’absence de Caitlin Clark. Si l’arrière était déjà la meilleure marqueuse du Fever depuis un moment, grâce à ses 26 points face au Sky, elle est désormais celle qui a mis le plus de points cette saison en WNBA avec 710 unités. Elle devance ainsi Napheesa Collier des Lynx et ses 694 points.

En l’absence des trois meneuses d’Indiana, Kelsey Mitchell a davantage la balle en main alors que d’habitude elle évolue davantage sans ballon. Néanmoins, l’arrière devenue meneuse par la force des choses a montré qu’elle était capable de distribuer le jeu. Preuve étant, ses huit passes décisives face au Sky pour seulement une balle perdue, sa troisième meilleure marque en carrière et son record cette saison.

“Kelsey [Mitchell] ne se met pas assez en avant”, soulignait Lexie Hull après la rencontre. “Elle a fait passer son équipe avant son intérêt personnel en se mettant à un poste où elle n’a pas l’habitude de jouer.”

Un collectif qui brille

Avec seulement neuf joueuses disponibles, certaines ont dû se montrer et ce fut le cas justement de Lexie Hull. Avant cette rencontre contre le Sky, elle n’avait réussi que deux de ses 25 dernières tentatives à 3-points. Mais l’ancienne de Stanford a su élever son niveau de jeu, et surtout son niveau d'adresse avec 17 points à 4/6 de loin en convertissant ses trois premières tentatives derrière l’arc pour mettre Chicago sous l’eau.

“J’ai toujours essayé de faire les bons choix et de prendre les bons tirs”, expliquait Hull après la rencontre. “Rater des tirs, cela arrive à tout le monde donc j’ai essayé de ne plus y penser. Nous faisons confiance à toutes celles qui prennent des tirs donc j’ai continué de tirer.”

Avec quatre de ses neuf joueuses à plus de dix points, le Fever a pu enchaîner un sixième succès en huit matchs et se maintient à la cinquième place au classement avec un bilan de 18 victoires pour 14 défaites.

“Nous avons eu beaucoup de difficultés cette saison, mais nous sommes résilientes”, insiste Kelsey Mitchell. “On aurait pu se trouver des excuses et dire que nous n’avons pas assez de joueuses, mais non. Nous sommes restées soudées donc je tiens à rendre hommage à mes coéquipières.”

Si Caitlin Clark n’a aucune date de retour de prévue, le Fever pourrait utiliser la “emergency hardship exception” pour signer une nouvelle joueuse avant la rencontre de mardi prochain face aux Wings. Une procédure déjà employée cette saison par la franchise de l’Indiana qui avait permis d’acquérir Aari McDonald au début du mois de juin.