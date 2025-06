La vie compliquée du Fever sans Caitlin Clark

Le Fever (2 victoires – 4 défaites) a perdu ses trois derniers matchs. Cela peut s’expliquer par la blessure de Caitlin Clark, touchée au quadriceps et absente pendant encore une semaine minimum, mais pas seulement. En effet, après la perte de sa superstar, Stephanie White, la coach du Fever, devait logiquement se reposer sur Sophie Cunningham et Sydney Coulson, mais elles se sont toutes les deux blessées face au Sun, vendredi dernier…

Si les nouvelles sont encourageantes comme le rapporte Stephanie White, les deux joueuses devraient encore manquer plusieurs rencontres dont le duel prévu ce mardi face aux Washington Mystics.

En perdant trois meneuses, c’est toute l’attaque du Fever qui se retrouve perturbée. Si Aliyah Boston a apporté 17 points et 8 passes, ce fut insuffisant pour renverser le Sun et les blessures en fin de rencontre ont coûté cher à Indiana, qui s’est incliné 83-85.

« Nous devons être créatives et comprendre quels types d’actions nous pouvons lancer », précisait le coach après la défaite face à la troupe de Rachid Méziane. « Plusieurs fois, nous avons été hésitantes sur la manière de bouger sans ballon et de faire ou non une passe. Nous allons devoir trouver des solutions, après tout, c’est notre boulot. »

Un effectif à compléter

Avec la perte de Caitlin Clark, Sophie Cunningham et Sydney Coulson, le Fever se retrouve avec seulement huit joueuses disponibles et pense à se servir de la « emergency hardship exception ». En WNBA, c’est une règle qui permet à une équipe qui possède moins de dix joueuses actives d’ajouter une ou deux joueuses temporairement.

Ainsi, Indiana pourrait récupérer un élément avant la rencontre prévue ce mardi face aux Mystics.

« Nous cherchons la meilleure joueuse disponible qui pourrait apporter tout de suite des deux côtés du terrain », explique Stephanie White. « Une joueuse capable de défendre, mais aussi de créer du jeu en attaque. L’objectif est de remettre tout le monde à son poste d’origine. »

Malgré la situation compliquée, la GM de l’équipe, Kelly Krauskopf reste optimiste pour la suite : « L’année où nous gagnons le titre en 2012, on démarre la saison avec une victoire pour sept défaites. Je ne suis pas mécontente que ce soit arrivé maintenant et pas plus tard, nous allons avoir d’autres opportunités devant nous. »

Avant la blessure de Caitlin Clark, le Fever avait remporté deux de ses quatre premiers matchs et s’était incliné de peu face au Liberty, championnes en titre, après un match haletant. Reste à savoir si Indiana pourra récupérer son effectif assez rapidement pour ne pas prendre trop de retard au classement.