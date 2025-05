Le Liberty arrache un match fou sur le terrain du Fever

Le New York Liberty a eu très chaud, hier, sur le parquet du Indiana Fever, bien décidé à s’offrir les championnes WNBA 2024 pour leur retour à domicile. D’abord malmenées (39-53), les coéquipières de Caitlin Clark ont mis le pied sur l’accélérateur en troisième quart-temps en passant notamment un 10-2 pour revenir à -2 (59-61). Caitlin Clark a ensuite fait le show en terminant la période avec deux 3-points monumentaux, un avec la faute et l’autre au buzzer du troisième acte pour offrir alors huit longueurs d’avance au Fever (76-68).

L’écart a grimpé jusqu’à +12 en début de quatrième quart-temps (80-68), jusqu’à ce que le New York Liberty ne sonne la révolte. Jonquel Jones (26 points, 12 rebonds) a montré la voie avec ses deux flèches à 3-points coup sur coup pour conclure un 12-0 et remettre les New-Yorkaises en tête à l’entrée du « money-time » (82-84).

Indiana a répondu par trois fois, mais c’est le Liberty qui a arraché la victoire, à l’expérience à trois secondes de la fin, grâce à deux lancers de Sabrina Ionescu (23 points, 5 rebonds, 4 passes) qui venait de rendre un 0/2 deux minutes plus tôt (88-90).

Un apprentissage à la dure pour Indiana

Restent les regrets pour le Fever de Caitlin Clark, qui aurait elle aussi pu bénéficier d’une faute de Natasha Cloud sur la dernière possession, tout comme sa coéquipière DeWanna Bonner, quelques instants plus tôt, toujours face à Natasha Cloud. Après avoir perdu son dernier match à la maison d’un petit point face à Atlanta, déjà sur deux lancers (90-91), voilà un nouveau revers de plus à digérer pour Indiana, qui se retrouve à 2 victoires et 2 défaites.

« C’est ce qui est le plus frustrant dans tout ça, on n’est qu’à deux possessions de nous retrouver à quatre victoires et zéro défaites. Mais il y a tellement de petits aspects du jeu que nous aurions pu améliorer. C’est clair que ça fait mal, mais c’est ce qui nous rendra meilleures à la fin de l’année », a déclaré Caitlin Clark, globalement maladroite, à 6/18 au tir dont 2/11 à 3-points, ainsi que 10 passes décisives mais aussi 10 ballons perdus.

À noter que Marine Johannès s’est montrée discrète en sortie de banc côté new-yorkais, avec une passe décisive en 15 minutes (0/2 au tir).

Le Fever va à présent observer une pause avant d’aller défier Washington mercredi soir. New York va pour sa part affronter les Golden State Valkyries pour la première fois de son histoire, mardi soir puis jeudi soir.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.