Le Fever reprend du poil de la bête face au Sky

Voilà un succès qui doit faire du bien aux coéquipières de Caitlin Clark ! Après avoir touché le fond à Phoenix avec une défaite de 35 points marquée par les graves blessures de Sydney Colson et Aari McDonald jusqu'à la fin de la saison, le Fever a retrouvé le goût de la victoire en dominant une formation de Chicago toujours en difficulté sans Angel Reese, dont le retour serait imminent. Ce qui aurait donc dû être une bataille entre les deux meilleures ennemies de la ligue s'est transformée en démonstration de la part des “rescapées” d'Indiana.

Le Fever a pris le match par le bon bout afin de se rassurer d'entrée grâce au trio Mitchell-Howard-Boston qui a créé le premier écart du match (25-16). Les 3-points d'Ariel Atkins (par deux fois), Sevgi Uzun, Michaela Onyenwere et Rachel Banham n'ont fait que retarder l'échéance. A l'approche de la pause, Sophie Cunningham a répondu par deux fois de loin, avant de laisser Kelsey Mitchell redonner 11 longueurs d'avance au Fever (48-37).

Kelsey Mitchell assure !

Chicago a finalement craqué dès le retour des vestiaires avec un 8-0 alimenté par le 2+1 de Lexie Hull et le nouveau 3-points d'une Kelsey Mitchell retrouvée (26 points, 8 passes décisives) après son 4/17 en Arizona (56-37). Après un nouveau gros passage d'Aliyah Boston (15 points) et un 3-points de plus de Sophie Cunningham (16 points), c'est encore elle qui a bouclé le troisième acte avec un dernier panier renvoyant le Sky à 20 longueurs (74-54). Lexie Hull (17 points) a ainsi tiré le rideau en ajoutant deux flèches à 3-points de plus pour débuter le dernier acte et guider son équipe jusqu'à une victoire revigorante : 92 -70 !

Le Fever devra poursuivre sur ce chemin à l'occasion de la réception de Dallas ce mardi, possiblement avec du renfort pour terminer la saison. Le lendemain, Chicago sera attendu à Connecticut, peut-être avec Angel Reese à nouveau sur pied.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.