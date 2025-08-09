Le Fever perd Sydney Colson et Aari McDonald pour la saison

Le déplacement d'Indiana en Arizona aura laissé des traces… Au-delà du naufrage collectif et de la lourde défaite 95-60 sur le parquet du Mercury, le Fever a perdu deux joueuses qui ne sortiront pas de l'infirmerie avant la fin de la saison, Sydney Colson et Aari McDonald.

Arrière d'expérience, Sydney Colson s'est déchirée un ligament croisé antérieur du genou gauche dès le premier quart-temps, à peine une minute après son entrée en jeu. Puis ce fut au tour d'Aari McDonald de tomber, après s'être fracturée un os du pied droit, alors que le match était déjà joué, dans le quatrième quart-temps.

Une rotation réduite à neuf joueuses pour affronter Chicago

Sydney Colson disputait sa première saison au Fever après avoir remporté deux titres de championne WNBA avec les Aces de Las Vegas en 2022 et 2023. Son rôle avait été élargi suite aux blessures de Caitlin Clark. A noter qu'elle a déjà subi une déchirure d'un ligament croisé du genou en 2008 alors qu'elle était encore à la fac. A 36 ans, la convalescence devrait cette fois être plus rude et plus longue.

Pour Aari McDonald, c'est un vrai coup dur, tant l'arrière arrivée en début de saison avait donné satisfaction (9.8 points et 4.7 passes décisives). Elle s'était engagée jusqu'à la fin de la saison après le départ soudain de DeWanna Bonner. Aari McDonald s'était notamment illustrée avec une sortie à 27 points lors de la précédente rencontre face à Phoenix une semaine plus tôt, sur ses terres, elle qui a été formée aux Wildcats d'Arizona. Elle avait enchaîné avec deux matchs à 15 points et une sortie à 9 points et 9 passes décisives avant de se blesser.

Les deux joueuses sont considérées comme forfait jusqu'à la fin de la saison, ce qui ne va pas arranger les affaires du Fever, alors que le retour de Caitlin Clark sur les parquets n'est pas encore connu. Pour le match de ce soir face à Chicago, la formation de Stephanie White va encore devoir se serrer les coudes, avec seulement neuf joueuses valides avant de pouvoir se renforcer. Indiana rejouera ensuite mardi face à Dallas.