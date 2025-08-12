Toujours pas de Caitlin Clark à l’horizon

Voilà bientôt un mois qu'on n'a plus revu Caitlin Clark sur un parquet WNBA. Une très mauvaise nouvelle pour les fans mais aussi pour la ligue alors que de nombreuses autres joueuses majeures sont actuellement à l'infirmerie (Breanna Stewart, Angel Reese et Napheesa Collier).

Touchée à l'aine le 15 juillet dernier face au Connecticut Sun, juste avant le WNBA All-Star Game, la meneuse star d'Indiana a simplement reprise la course, et n'a pas encore été autorisée à rejoindre ses coéquipières à l'entraînement. Surtout, sa coach Stephanie n'a pas été en mesure de se prononcer sur une éventuelle date de retour.

“Elle n'est pas de retour à l'entraînement. Elle a pu faire un peu plus de course tout terrain, avec tout ce qui est musculation Elle passe progressivement d'un effort minimal à un effort plus soutenu afin d'améliorer son endurance. Elle a réussi à en faire un peu plus sur le terrain dans sa façon de bouger, mais elle n'est pas encore en forme pour s'entraîner », a-t-elle déclaré lundi.

Indiana tient la baraque

Indiana n'aura pas été épargné sur le plan des blessures alors que Sydney Colson (genou) et Aari McDonald (pied), blessées jeudi dernier contre Phoenix, ont pour leur part dû déclarer forfait pour le reste de la saison. Pour compenser, le Fever a déjà recruté l'ancienne meneuse des Sparks Odyssey Sims.

Caitlin Clark va pour sa part devoir encore patienter avant de retrouver la compétition. Depuis son absence, Indiana a plutôt bien géré avec six succès sur ses dix derniers matchs pour un bilan de 18 victoires pour 14 défaites. Le calendrier à venir est plutôt favorable avec les réceptions de Dallas, Washington et un déplacement sur le parquet du Connecticut Sun.

On verra alors où en sera la “playmaker” du Fever, à neuf matchs de la fin de la saison régulière.