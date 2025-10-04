Pour les Aces, la réponse est venue de Jewell Loyd et de Dana Evans

Lors de ce Game 1 des Finals WNBA, Las Vegas a couru après le score pendant quasiment toute la rencontre. Dès le début de la partie, les Aces encaissent un 10-0, mais elles arrivent à revenir à la toute fin de ce premier acte grâce à Jewell Loyd, autrice de 8 de ses 18 points en premier quart-temps.

Néanmoins, Las Vegas continue d'être menée puisque Phoenix retrouve son adresse extérieure et affiche 50% de réussite derrière l’arc avant de débuter le quatrième quart-temps. Dès le début de celui-ci, Satou Sabally réussit un nouveau tir de loin, mais Jewell Loyd répond avec une flèche à longue distance qui ramène Las Vegas à quatre points.

Pour s’imposer, Becky Hammon décide d'opter pour une défense de zone et une joueuse sort de sa boîte : Dana Evans.

Au milieu de ce quatrième quart-temps, elle réussit trois tirs à 3-points qui ont permis à Las Vegas de combler son écart puis de passer devant pour finir par s’imposer 89 à 86.

« Je l’ai déjà dit plusieurs fois, mais Dana est notre batterie »complimente A’ja Wilson. « Elle nous fait jouer à un rythme différent. Je lui ai dit de jouer comme d’habitude. Nous essayons toujours de la suivre parce que nous savons qu’elle est très difficile à arrêter dans cette Ligue. »

Dana Evans au four et au moulin

Dana Evans conclut ce Game 1 avec 21 points, la meilleure marqueuse de son équipe à égalité avec A'ja Wilson, à 8/13 au tir en 25 minutes. Elle est également devenue la première joueuse de l’histoire des WNBA Finals à réaliser un match avec cinq tirs à 3-points réussis et quatre interceptions.

« Je voulais vraiment gagner »souligne Dana Evans. « Je peux faire tout ce dont mes coéquipières ont besoin. J'ai travaillé toute ma vie pour être dans cette position, mais ce n’est que le premier match donc nous devons rester concentrées. »

De son côté, Jewell Loyd a terminé avec 18 unités à 8/16 au tir et le banc des Aces a dominé celui du Mercury 41 à 16. Car si le duo Loyd – Evans a brillé en sortie de banc, cela n’a pas été le cas pour le tandem DeWanna Bonner – Sami Whitcomb qui a fini cette première manche en affichant un pauvre 6/21 au tir.