Will Weaver va conseiller Charles Lee à Charlotte

Des nouvelles de Will Weaver, disparu du milieu du coaching depuis quelques mois, mais dont on apprend le retour en NBA, du côté de Charlotte. C'est dans un rôle de conseiller qu'il officiera auprès de Charles Lee, le « head coach » de la franchise, indique Hoopshype.

D'abord assistant en NCAA (2006-12), on ne l'avait plus aperçu dans la Grande Ligue depuis 2023/24, quand il épaulait Jacque Vaughn chez les Nets. Avant ça, il avait bien sûr été l'entraîneur du Paris Basketball (2022/23), mais également l'assistant de Stephen Silas à Houston (2020-22). Avec d'autres expériences de bras droit à Philadelphie (2013-16), sous Brett Brown, et déjà à Brooklyn (2016-18), sous Kenny Atkinson.

Carrément élu Coach de l'année en G-League en 2019, avec les Long Island Nets, Will Weaver avait aussi entraîné en Australie, chez les Sydney Kings (2019/20), oeuvrant en plus en tant qu'assistant de la sélection australienne pendant un temps (2014-18), avant de dépanner sur le banc des « Boomers » lors des qualifications à l'Asia Cup, quand un certain Brett Brown n'était pas là.

C'est donc un technicien bien rodé qui aura maintenant pour mission de conseiller le coaching-staff des Hornets.