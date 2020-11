Will Weaver rejoint les Rockets comme assistant de Stephen Silas

La direction des Rockets a énormément de choses à gérer en ce moment, entre la demande de transfert de Russell Westbrook et les multiples complaintes des « role players » autour d’un James Harden dont l’avenir est un peu flou. Le tout après avoir vu partir le GM Daryl Morey et l’entraîneur Mike D’Antoni.

La franchise a choisi Rafael Stone et Stephen Silas pour les remplacer, et se débrouille maintenant pour constituer le staff de ce dernier entre deux polémiques. John Lucas, Jeff Hornacek et Rick Higgins ont été engagés ces derniers jours, ainsi que Will Weaver selon les informations du New York Times.

L’ancien entraîneur des Sydney Kings en Australie était sur les tablettes des Pelicans avant l’arrivée de Stan Van Gundy, puis finaliste pour le poste d’entraîneur principal à OKC avant de se faire doubler par Mark Daigneault.

Il retrouve finalement un rôle d’assistant après deux expériences similaires en NBA aux côtés de Brett Brown à Philly et Kenny Atkinson à Brooklyn.