Russell Westbrook veut quitter Houston !

On savait que les Rockets allaient devoir reconstruire après le départ du « head coach », Mike d’Antoni, puis celui de l’architecte en place depuis treize ans, Daryl Morey, parti à Philadelphie. On savait aussi qu’il y avait des incertitudes du côté des stars James Harden et Russell Westbrook quant à la direction prise par la franchise.

Selon The Athletic, les choses se sont précisées : Russell Westbrook souhaiterait partir alors que James Harden semblerait lui prêt à rester en place. En vérité, Russell Westbrook voudrait retrouver un rôle plus important, à l’instar de ce qu’il faisait avec le Thunder. Certaines rumeurs l’ont déjà lié aux Clippers et aux Knicks notamment.

James in, Russell out

De leur côté, les Rockets ont confirmé qu’ils souhaitaient construire un prétendant au titre autour de James Harden, déjà concentré sur la saison prochaine. Reste à savoir qui sera preneur des trois ans de contrat à hauteur de 123 millions de dollars du meneur de 32 ans qui a également un passif de blessures au genou…

Selon Chris Mannix, de Sports Illustrated, le marché sera très limité pour Russell Westbrook avec un contrat aussi imposant. La nouvelle direction texane va devoir faire des miracles pour sauver la situation. Pour rappel, le meneur a été obtenu dans un échange comptant non seulement Chris Paul, mais aussi deux premiers tours de Draft (2024 et 2026, protégés sur les places 1 à 4) et deux échanges de premiers tours de Draft (2021 et 2025).

Au final, la greffe Westbrook n’aura donc pas pris à Houston. Entre blessure, suspension de la compétition et même contamination au Covid-19, il n’a pas été épargné durant sa seule saison chez les Rockets.