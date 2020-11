James Harden et Russell Westbrook préoccupés par l’avenir des Rockets

Alors qu’il se murmure que les Clippers et les Knicks seraient prêts à appeler les Rockets si Russell Westbrook devenait « transférable », ESPN rapporte que le meneur All-Star et James Harden sont inquiets de la tournure prise par l’intersaison. En quelques semaines, ils ont vu partir Mike D’Antoni puis Daryl Morey, et c’est évidemment le signe que l’équipe débute un nouveau cycle.

Selon nos confrères, Harden et Westbrook étaient informés de manière régulière des discussions sur le choix du nouvel entraîneur, Stephen Silas, mais ils ont exprimé leur « préoccupation » à la fois à leurs dirigeants mais aussi leurs agents. Si aucun des deux n’a envisagé un transfert, ce scénario serait désormais « plausible » pour reprendre l’adjectif employé par ESPN.

Du côté des dirigeants, on affirme qu’il n’est pas question de se séparer de Harden et/ou Westbrook. Voici ce que déclarait Tilman Fertitta le 21 octobre dernier : « On a James Harden et Russell Westbrook, et quasiment 90% de notre masse salariale est accaparée par eux deux et Eric Gordon. Quand on possède des joueurs comme Eric, P.J., James et Russell, il n’y a aucune raison d’exploser son roster. Notre fenêtre de tir est toujours présente, pour les prochaines saisons, et James et Russell sont de jeunes trentenaires. On ne va rien exploser. On a prévu de jouer le titre. »

Même discours chez Rafael Stone, le nouveau GM, qui cite surtout James Harden. « Sur les huit dernières saisons, notre objectif était de gagner le titre puisqu’on avait James Harden. On a encore James Harden, donc l’objectif est toujours de gagner le titre. Avec lui, on est à mi-chemin. C’est à moi et à Stephen, comme au reste de l’équipe, de faire l’autre moitié du chemin, mais les éléments clés sont là. »

« Stephen », c’est Stephen Silas, le successeur de D’Antoni, et ce dernier entend travailler avec son duo d’anciens MVP. « Ce que je vais faire, c’est rendre la vie plus facile à ces joueurs, mettre quelques systèmes en place qui vont forcer les défenses à prendre des décisions. Être plus polyvalent en attaque, mais jouer sur les forces des joueurs. Pas trop d’isolations, même s’il y en aura car c’est le jeu d’Harden et Russell Westbrook. Je ne vais pas les empêcher de faire ce qu’ils font très bien, mais je vais faire des modifications pour ne plus être la sixième, mais la première ou deuxième attaque de la ligue. »

Mais ce ne sont que des discours, et Harden aurait demandé à ses dirigeants quels étaient les projets pour améliorer l’équipe. Il le sait, la marge de manœuvre est très réduite, et il sera compliqué d’améliorer l’effectif. A moins que Westbrook ne soit sacrifié pour récupérer deux ou trois très bons joueurs…