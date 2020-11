« Houston, nous avons un problème. »

Un, ou plutôt plusieurs problèmes en l’occurrence. Après le départ de leur entraîneur Mike D’Antoni et la démission de leur GM Doryl Morey, les Rockets sont désormais confrontés aux états d’âme de leurs deux stars, James Harden et Russell Westbrook. Si le premier ne serait pas opposé à l’idée de poursuivre avec son équipe, le second veut quant à lui être transféré au plus vite, afin de retrouver un rôle de « franchise player ».

En plus de devoir gérer ces dossiers épineux, Houston doit aussi faire face au mécontentement de plusieurs joueurs, parmi lesquels Eric Gordon, P.J. Tucker, Danuel House et Austin Rivers. Que des membres importants de la rotation texane, qui seraient tous frustrés depuis un moment par leur situation personnelle, rapporte The Athletic.

Prolongé pour 76 millions de dollars sur quatre ans en septembre 2019, Eric Gordon n’apprécierait ainsi que très peu d’avoir vu ses responsabilités diminuer au fil des années, plus particulièrement lors des deux dernières. Si ses blessures ne l’ont pas aidé, le sixième homme des Rockets se cantonne depuis à un rôle encore plus réduit de simple « spot-up shooter », initiant beaucoup moins d’actions qu’auparavant avec l’arrivée de Russell Westbrook.

Quant à P.J. Tucker, le cœur et l’âme de ces Texans, il s’estimerait sous-payé par rapport à ce que d’autres « 3&D » de la ligue peuvent recevoir à chaque « free agency ». Alors âgé de 32 ans à l’été 2017, il avait été re-signé pour 32 millions de dollars sur quatre ans. Pire encore, l’ailier fort se sentirait insulté d’avoir dû attendre la fin de la « trade deadline » afin que ses dirigeants lui garantissent intégralement sa saison 2020-21, la dernière de son contrat.

Des responsabilités en-deçà des espérances

Pour ce qui est de Danuel House, expulsé de la « bulle » en pleins playoffs pour des raisons extra-sportives, ce sont ses responsabilités et son implication en attaque qui poseraient problème à Houston. En janvier, dans la foulée d’un déplacement victorieux chez les Hawks, l’ailier se serait même disputé à ce propos avec James Harden, Russell Westbrook et Mike D’Antoni. Pour lui, ce ne serait d’ailleurs pas le seul incident de la sorte…

Enfin, Austin Rivers serait lui mécontent de son utilisation et de son temps de jeu, trop fluctuant à son goût. Un soir, celui qui vient de décliner sa « player option » aurait même perdu son calme à coup d’injures alors que son coach avait fait appel à lui pour un remplacement, avant de finalement revenir sur sa décision et de faire entrer DeMarre Carroll, fraichement recruté. Pour ne rien arranger, une autre fois, le fils de Doc Rivers se serait fait passer un savon par James Harden, qui l’accusait de l’avoir distrait alors qu’il se trouvait sur la ligne des lancers francs.

Autant de raisons qui ont poussé à bout les seconds couteaux des Rockets, de plus en plus frustrés lors de cette campagne pour le moins mouvementée. Depuis janvier, l’ambiance dans le vestiaire semble s’être progressivement délitée et quel meilleur exemple que cette réunion d’après-match, en sortie de défaite face aux Blazers, où Russell Westbrook s’est adressé à l’ensemble de ses coéquipiers pour leur indiquer ce qui clochait dans leur jeu (et chez lui y compris) ? Des critiques qui auraient été mal acceptées, à commencer par James Harden…

Éliminés en demi-finale de conférence par les Lakers, les Texans s’apprêtent désormais à connaître une intersaison animée puisque des échanges devraient être effectuées. Rafael Stone et Stephen Silas, respectivement GM et entraîneur de la franchise, ne s’imaginaient sans doute pas vivre des premiers pas aussi compliqués.