Houston et Mike D’Antoni, c’est fini !

Au lendemain de l’élimination des Rockets face aux Lakers, Mike D’Antoni a annoncé à ses dirigeants qu’il ne prolongerait pas à Houston et qu’il avait donc décidé de tester la « free agency ». Même si Daryl Morey avait annoncé que la priorité de l’intersaison était de le conserver, les négociations ratées de la saison passée ont sans doute laissé des traces, et le coach de Houston préfère donc partir de lui-même, à la fin de son contrat.

Sur les tablettes des Pacers et des Pelicans, Mike D’Antoni ne devrait pas manquer d’offres, et ESPN évoque aussi la piste des Sixers, une franchise qu’il connaît bien puisqu’il y avait été assistant de Brett Brown. C’est là-bas, comme premier assistant, que le double Coach Of The Year avait retrouvé un banc après l’échec de son passage aux Lakers.

Arrivé en 2016 à Houston, Mike D’Antoni y sera donc resté quatre ans avec un bilan de 217 victoires en 318 matches, soit 58% de victoires. Sous sa coupe, les Rockets auront buté sur les Warriors deux années de suite, et notamment en finale de conférence en 2017 après avoir mené 3-2.

Pour Houston, c’est la fin d’une époque avec un jeu très offensif marqué par du « small ball » et la recherche du shoot à 3-points. Le prochain entraîneur devra donc s’adapter à ce type d’effectif atypique autour de deux superstars, Russell Westbrook et James Harden, sous contrat jusqu’en 2023. Yahoo! Sports évoque déjà la piste de Tyronn Lue, ancien coach des Cavaliers et actuellement assistant de Doc Rivers aux Clippers.