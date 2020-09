Prolonger Mike D’Antoni est désormais une priorité pour les Rockets

En mai 2019, les Rockets faisaient une offre « inacceptable » à Mike D’Antoni, le laissant devenir free agent à la fin de la saison en cours. A l’époque, on pensait clairement que l’ère D’Antoni touchait à sa fin, et que les dirigeants allaient s’orienter vers un autre coach pour guider le duo Harden-Westbrook. Mais le projet « Pocket Rockets » a tout changé, et aujourd’hui, Daryl Morey ne veut plus laisser partir son entraîneur…

« C’est sans doute notre priorité numéro 1. C’est la manière la plus juste de résumer la situation » explique le GM de Houston dans USA Today. « Tous nos joueurs clés sont sous contrat, et je pense que le retour de Mike est super important« .

Puisque le camp D’Antoni a refusé une prolongation d’un an il y a 16 mois, les Rockets savent désormais qu’ils devront lui proposer un contrat sur plusieurs saisons. Et question salaire, les cinq millions de dollars proposés avaient été jugés « inacceptables », et il faudra donc s’aligner sur les salaires les plus élevés. Le tout en tenant compte de la concurrence puisque les Pacers seraient intéressés par son profil.

Une chose est sûre, si Houston veut aller au bout de ses idées avec son « very small ball », ce sera avec D’Antoni dont les idées collent à ce basket sans véritable position, axée sur le 3-points et la vitesse. Et ce sera avec le duo Westbrook-Harden sous contrat jusqu’en 2023.